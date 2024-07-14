Когда в Украине выйдет продолжение культового фильма 'Гладиатор': детали и трейлер второй части

Оскароносный фильм Ридли Скотта "Гладиатор" уже в этом году получит свое продолжение. Стала известна дата премьеры картины "Гладиатор 2" в украинском прокате.

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На YouTube-канале дистрибьютора B&H Film Distribution Company вышел дублированный официальный трейлер фильма. Он, в частности, анонсирует дату премьеры "Гладиатора 2" в Украине – 14 ноября. Примечательно, что произойдет это неделей раньше выхода сиквела в мировой прокат. Он состоится 22 ноября.

События "Гладиатора 2" происходят через два десятилетия после завершения сюжета оригинального фильма. Луций – внук бывшего римского императора Марка Аврелия и сын Лусиллы – живет со своей женой и ребенком в Нумидии. Римские солдаты во главе с генералом Марком Акацием вторгаются в их город и забирают мужчину в рабство. Вдохновленный историей Максимуса, гибель которого он видел своими глазами, Луций решает бороться как гладиатор, выступая на арене Колизея против правления молодых императоров Каракалы и Геты.

В режиссерское кресло картины вернулся легендарный Ридли Скотт. Сценарий к "Гладиатору 2" написал Дэви Скарпа, ранее работавший с режиссером над лентами "Все деньги мира" и "Наполеон". Историю разработал Питер Крейг, ставший соавтором "Бэтмена" 2022 года и экшена "Лучший стрелок: Маверик". Оператором проекта стал Джон Мэтисон, снимавший и оригинальный фильм.

Главную роль в фильме исполнил Пол Мескал ("Нормальные люди", "Все мы незнакомцы"). Также в актерский состав вошли:

Конни Нильсен ("Гладиатор", "Чудо-женщина") – Лусилла;

Педро Паскаль ("Игра престолов", "Мандалорец", "Последние из нас") – Марк Акаций;

Дензел Вашингтон ("Тренировочный день", "Книга Илая") – Макринус;

Джозеф Квинн ("Очень странные дела", "Тихое место: День первый") – император Гета;

Фред Хехингер ("Новости со всего мира", "Женщина в окне") – император Каракалла.

Заявленный бюджет картины составляет 250 миллионов долларов. О продолжительности фильма пока ничего не известно. Производством "Гладиатора 2" занимается студия Paramount Pictures.

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