Когда выйдет экранизация популярного мультика 'Лило и Стич': опубликован тизер

Уже следующим летом студия Disney вернет на экраны любимую зрителями парочку героев – волшебного синего инопланетянина Стича и его подружку, одинокую земную девочку Лило. Уже 23 мая 2025 года свет увидит игровая адаптация популярного мультфильма.

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Как она будет выглядеть, Disney продемонстрировали в первом тизере ленты. Он был опубликован на официальном YouTube-канале студии.

Ни деталей сюжета, ни даже образа Лило в ролике мы не видим. В 30-секундный клип попали только живописные пейзажи гавайского побережья и немного хулиганств Стича. Находясь на пляже, он безобразничает и разрушает красиво построенный песчаный замок.

Согласно официальному логлайну, будущая картина "Лило и Стич" расскажет "о связи, возникшей между одинокой человеческой девочкой по имени Лило и похожим на собаку инопланетянином по имени Стич, который была спроектирован как разрушительная сила".

Режиссером картины выступит Дин Флейшер Кемп, поставивший для студии А24 очаровательную анимационно-игровую комедию "Марсель, ракушка в туфельках". Один из режиссеров оригинального фильма Крис Сандерс в этот раз вернется как актер дубляжа – он снова подарит свой голос Стичу. Лило сыграет юная гавайская актриса Майя Килоха. Также в касте ленты задействованы Зак Галифианакис, Сидни Агудонг, Билли Магнуссен и Кортни Б. Вэнс.

Игровая версия "Лило и Стич" выйдет через 23 года после первого фильма, рассказывающего о 6-летней Лило и ее сестре-подростке Нане. Девушки живут на Гавайях и берут под свою опеку генетически модифицированную "собаку", известную как Эксперимент 626 либо же Стич. Оригинальная лента собрала в прокате 273 миллиона долларов и породила несколько сиквелов и спин-офов.

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