Когда выйдет новый iPhone: известно дату и детали

Презентация нового iPhone 16 состоится раньше, чем ожидалось. Мероприятие пройдет уже 9 сентября в Apple Park в Купертино, Калифорния.

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Ранее Apple готовилась провести презентацию 10 сентября, сообщает Bloomberg, но стало известно, что мероприятие состоится днем ​​ранее. На 10 сентября запланированы первые президентские дебаты между вице-президентом Камалой Харрис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Что известно об iPhone 16

Основные сюрпризы можно будет узнать непосредственно на презентации, однако некоторые технические характеристики новинки уже известны.

Так, iPhone 16 будет иметь больший размер экранов на моделях Pro и новые функции камеры, такие как специальная кнопка для фотографирования. Конечно, основные аспекты презентации будут касаться обсуждения Apple Intelligence – набора функций ИИ компании, доступных на всех новых моделях iPhone.

Помимо новых iPhone, Apple готовит значительные изменения в линейке смарт-часов и обновленных AirPods. Следующая версия стандартного Apple Watch получит большие дисплеи и более тонкий вид. Компания также планировала версию своего недорогого Watch SE, которая впервые изготовлена ​​из пластика.

Apple также должна презентовать две новые модели AirPods: новую недорогую версию на замену AirPods 2019 года, а также замену mid-tier AirPods, выпущенных в 2021 году. Обе модели будут иметь новый дизайн, более похожий на AirPods Pro, в то время как на модели среднего уровня впервые будет шумоподавление.

Презентация новинок имеет решающее значение для Apple, что делает ставку на новые продукты, чтобы помочь возобновить рост в сегментах iPhone и других гаджетов.

В октябре Apple Intelligence будет выпущен как часть операционной системы iOS 18.1. Ожидается, что первые модели iPhone 16 будут поставляться с iOS 18.0, не содержащей многих улучшений, управляемых искусственным интеллектом.

Также стало известно, что следующее поколение айфонов, вероятно, будет иметь более плавную прокрутку и более качественную анимацию. Ходят слухи, что Apple перейдет на дисплеи с более высокой частотой

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