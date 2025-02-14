Кого ожидает веселый и романтичный день: гороскоп для всех знаков зодиака на 14 февраля

День Святого Валентина приносит страсть и романтику в нашу обыденность, однако Луна в знаке Девы не позволит быстро погрузиться в романтическую атмосферу. Сначала потребуется разобраться со своими обязанностями, а уже потом придет время для флирта.

Видео дня

Вечер 14 февраля будет способствовать интересному общению, в том числе важным духовным темам. Мы ощутим необходимость оторваться от обыденности, пишет Vogue.

Овен

На работе вы можете ощутить небольшое напряжение. Не стоит делать прямые заявления, ведь они могут быть неправильно истолкованы коллегами. В отношениях кому-нибудь может понадобиться ваша поддержка, хотя они не скажут об этом прямо. Вечером стоит отдохнуть.

Телец

Вы будете очень трудолюбивы и любознательны, и день окажется очень удачным. Вы можете взять на себя более сложные обязанности и показать свои преимущества. Звезды будут способствовать прибыли, так что ожидайте прихода денег или даже повышения зарплаты. Если вы собираетесь на свидание, атмосфера будет очень горячей.

Близнецы

Вам нужно отдохнуть и не брать на себя слишком много новых обязанностей. Луна будет способствовать больше общению и обучению, чем физической работе. На свидании позаботьтесь об атмосфере. Не говорите о здоровье и работе – это только вернет вас в обыденность.

Рак

Раки почувствуют беззаботность, так что не планируйте день слишком тщательно. Луна способствует приятным сюрпризам. Познакомьтесь с друзьями или сходите в кафе, магазины или на прогулку. Меркурий будет находиться в благоприятном аспекте тригона к вашему знаку и будет содействовать творчеству, искусству и любви. Вечернее романтическое свидание или вечеринка будут великолепны. Возможны новые знакомства.

Лев

Вы останетесь верны традициям. Если вы любите День Святого Валентина, знайте, что Венера любит флирт и веселье. А если вы не чувствуете романтики, сосредоточьтесь на финансах. Луна способствует обсуждению инвестиций, планированию покупок или даже ремонту. Одиноких Львов вечером может ждать приятный сюрприз.

Дева

У Девы будет отличный день. Луна в вашем знаке придаст вам много сил и оптимизма. Вы с радостью кому поможете или дадите совет, и сможете даже узнать несколько удивительных секретов. С 14 февраля Меркурий будет находиться в оппозиции к вашему знаку, что будет способствовать новым знакомствам. Если вы собираетесь на свидание, то вас ожидает отличное время с партнером.

Весы

Вы будете любознательны и очень наблюдательны, что поможет вам в работе. Даже если люди не кажутся вам дружелюбными, они придут вам на помощь. Во второй половине дня вы будете рады встретиться с друзьями или пойти на свидание.

Скорпион

Скорпиона ожидает отличный день. Луна принесет вам хорошее настроение и приведет к вам хороших людей. С сегодняшнего дня Меркурий будет находиться в благоприятном тригоне к вашему знаку и будет способствовать путешествиям. Вам следует запланировать поездку. Сегодня у одиноких Скорпионов есть реальный шанс познакомиться с человеком, и эти отношения будут многообещающими.

Стрелец

Луна сделает вас более сентиментальными и заботливыми. Вы сможете дать друзьям хороший совет. Вечером Венера советует пойти на свидание в День Святого Валентина или хотя бы пофлиртовать с кем-нибудь в Интернете. Меркурий может преподнести сюрпризы, поэтому астрологи советуют не разглашать своих тайн.

Козерог

Ваше настроение будет улучшаться. Луна придаст вам сил и вы сможете решить важные дела. Будьте положительными и выбирайте нестандартные решения. Радость и оптимизм привлекут к вам новых поклонников и даже нового поклонника. Также удачными будут свидания и вечеринки.

Водолей

Сначала вы позаботитесь о своей работе, а потом найдете время для развлечений. Вашим близким или коллегам может понадобиться ваша помощь или совет. В этот день Меркурий покидает ваш знак, но Солнце и Плутон все еще находятся в нем. Благодаря им, ваши советы помогут решить важные дела. Вечером займитесь хобби или сходите на свидание.

Рыбы

Меркурий входит в ваш знак, и это принесет вам отличное время – новые идеи, возможности знакомства с интересными людьми и путешествия. Вы будете в хорошем настроении. Вас ожидают хорошие новости и положительные перемены. Вечер будет великолепным для веселья и флирта. Если вы одиноки, ищите пару и будьте точны в своих ожиданиях.