Кого поздравляют с именинами 24 июля: как назвать ребенка

Издавна существовала традиция называть ребенка в честь святого покровителя определенного дня. Так, мол, у новорожденного появится небесный ангел-хранитель, который будет защищать от бед и невзгод.

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В христианской традиции каждый день принято чествовать святых и мучеников, отдавших свою жизнь за веру. Кого поздравляют с именинами 24 июля – читайте в материале OBOZ.UA.

24 июля – день ангела празднуют Анатолии, Афанасии, Борисы, Глебы, Давиды, Николаи, Романы, Кристины.

Анатолий – имя, которое было очень популярно еще со времен Древней Греции. В дословном переводе оно означает "житель Анатолии". Это рассудительные, спокойные, уверенные в себе мужчины, легко находящие со всеми общий язык и зачастую преуспевающие в сфере коммуникаций.

Афанасий – в переводе с древнегреческого означает "бессмертный". В детстве это любознательные, подвижные, общительные мальчики с ярким богатым воображением. Во взрослом возрасте Афанасии не любят ежедневной рутины, поэтому стремятся к постоянным путешествиям, развитию и обучениям.

Борис – древнее славянское имя, толкуемое как "борец". Фактически это усеченная форма от имени Борислав, то есть прославленный в борьбе, "борющийся за славу". Также слово "Boris" как имя было известно еще древним тракийцам со значением "сын", "парень", "муж". Борисы очень серьезны и рассудительны еще с детских лет. Это умные, смелые и верные своим убеждениям личности.

Глеб – раннее заимствование из скандинавской, что означает "потомок Бога". В то же время существуют версии, что имя имеет славянское происхождение. В детстве Глебы – позитивные, умные и уравновешенные мальчики. Во взрослом возрасте они становятся очень трудолюбивыми и амбициозными, поэтому всегда достигают своих целей.

Давид – древнееврейское имя, в переводе с иврита "любимец". Это уверенная в себе, мудрая и амбициозная личность, притягивающая людей благодаря приятному характеру.

Николай – древнегреческое имя, означающее "победитель народов". Николаи – несколько ревнивы, но очень верны и настойчивы личности. Они готовы во многом пожертвовать ради счастья ближних.

Имя Роман пришло из латыни со значением "римлянин". С детства Романы не терпят однообразия. Во взрослом возрасте они стремятся вести за собой толпу и всегда желают быть лидерами.

Кристина – латинское имя, толкуемое как "посвященная Христу". С детства Кристины – послушные и жизнерадостные девочки, всегда готовые поддержать и помочь. Взрослые Кристины отличаются жаждой знаний, верностью и настойчивостью.

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