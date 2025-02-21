Комедии, ставшие легендами: лучшие фильмы с Джимом Кэрри

Джим Керри – один из самых ярких и узнаваемых актеров Голливуда, чья карьера стала синонимом комедийного гения. Его уникальная манера исполнения ролей, экспрессивная мимика и бесстрашный подход к самым смелым ситуациям принесли ему всемирное признание.

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От "Тупого и еще более тупого" до "Шоу Трумана" — фильмы с его участием стали классикой комедии, способной рассмешить даже самого требовательного зрителя. Среди многочисленных киноработ актера есть картины, которые оставили незабываемый след в истории кинематографа. OBOZ.UA предлагает вспомнить лучшие фильмы Джима Керри, ставшие настоящими легендами.

Брюс Всемогущий (Bruce Almighty, 2003)

Американская комедия, выпущенная в 2003 году, режиссером которой является Том Шедяк. В главных ролях снялись Джим Керри, Дженнифер Энистон и Морган Фримен. Сюжет фильма рассказывает о Брюсе Нолане, телевизионном журналисте, которому придается божественная сила после того, как он стремительно сетует на свою судьбу. Брюс, наделенный всемогуществом, использует новые возможности для личных выгод, но быстро понимает, что быть Богом — это огромная ответственность. Постепенно он принимает важные уроки, изменяя свое отношение к жизни и обретая счастье в простых вещах.

Эйс Вентура: Розыск домашних животных (Ace Ventura: Pet Detective, 1993)

Приключенческая комедия 1994 года, в главной роли с Джимом Кэрри. Фильм рассказывает об Эйсе Вентуре, эксцентричном частном детективе, специализирующемся на поиске пропавших домашних животных. Когда исчезает талисман футбольной команды "Майами Долфинс", дельфин по прозвищу Снежок, Эйс берется за расследование, раскрывая целый ряд тайн и непредсказуемых событий. Его уникальный подход к расследованиям, эксцентричное поведение и юмор делают его очень эффективным в своей работе. В фильме удачно сочетаются юмор, приключения и детективный сюжет, что делает его культовым среди комедий 90-х годов.

Всегда говори "ДА" (Yes Man, 2008)

Романтическая комедия 2008 года, рассказывающая историю Карла Аллена, мужчины, решающего радикально изменить свою жизнь, согласившись всегда отвечать "да" на любые предложения. Главные роли в фильме исполнили Джим Керри и Зои Дешанель.

Сюжет фильма вдохновлен одноименными мемуарами британского юмориста Дэнни Уоллеса, также появившегося в эпизодической роли. Режиссером фильма стал Пейтон Рид, а сценарий написали Николас Столлер, Джаррад Пол и Эндрю Могел.

Фильм был снят в Лос-Анджелесе в 2007 году и вышел на экраны кинотеатров в декабре того же года. Хотя критики встретили его неоднозначно, фильм имел коммерческий успех, собрав более 223 миллионов долларов в мировом прокате.

"Всегда говори Да" - это история о том, как один маленький шаг - согласие на изменения - может привести к кардинальным изменениям в жизни. Фильм полон юмора, романтики и жизненных уроков, вдохновляющих зрителей выйти из своей зоны комфорта и открыться для новых возможностей.

Вечное сияние чистого разума (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)

Лента рассказывает о людях, которые пытаются стереть друг друга из памяти после разрыва отношений. Фильм режиссера Мишеля Гондри по сценарию Чарли Кауфмана в главных ролях с Джимом Керри и Кейт Уинслет получил широкое признание за визуальный стиль и сложные темы. Картина изучает природу памяти и любви через нелинейный нарратив и психологическую драму. Фильм имел коммерческий успех, заработав 74 миллиона долларов при бюджете 20 миллионов и получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. После ухода он стал культовым, часто входя в списки лучших фильмов XXI века.

Я, снова я и Ирэн (Me, Myself & Irene, 2000)

Это режиссерская работа Бобби и Питера Фарелли, в главных ролях сыгравших Джим Керри и Рене Зеллвегер. Фильм рассказывает о полицейском Чарли, у которого развивается раздвоение личности после измены жены, превращающей его в агрессивного Хэнка. Чарли постоянно сталкивается с проблемами, когда его две личности оказываются в неожиданные моменты, а его жизнь становится невыносимой. Главная сюжетная линия сосредоточена на его любовном треугольнике из Ирэн, которую он должен доставить в другой город, и на борьбе между двумя противоположными аспектами его характера. Фильм стал популярен благодаря комедийной части, яркой игре актеров и удачному сочетанию юмора с драматическими элементами.

Лжец (Liar Liar, 1997)

Комедия 1997 года режиссера Тома Шадяка в главной роли Джим Керри. Фильм рассказывает о Флетчере Риде, адвокате, чья карьера построена на лжи, и который по желанию своего сына попадает под проклятие: он не может врать в течение 24 часов. Это приводит к комическим ситуациям, где Флетчер пытается сохранить свою карьеру, выиграть судебные дела и примириться с бывшей женой и сыном. Фильм высоко оценен критиками и зрителями за точный юмор и игру Керри. Он имел большой коммерческий успех, собрав более 300 миллионов долларов при бюджете в 45 миллионов.

Маска (The Mask, 1994)

Супергеройская комедийная лента, режиссер Чак Рассел, ставшая культовой благодаря своей комической и одновременно фантастической сюжетной линии. В фильме Джим Керри играет роль Стэнли Ипкиса, скромного и доброго банковского работника, который после обретения древней маски Локи, скандинавского бога баловства, превращается в сверхчеловека — Маску. В этом виде он обретает чрезвычайные силы, шутит, пугает врагов и развлекает окружающих. Однако маска не только дает ему невероятные способности, но и изменяет его личность, превращая в дерзкого, энергичного и бесстрашного человека.

Во время фильма Стэнли попадает в ряд приключений, где сталкивается с криминальным миром города и мафией, в том числе с мафиозным боссом Дорианом Тайреллом, пытающимся захватить город. После ряда курьезных ситуаций и взрывных событий Стэнли, при поддержке журналистки Тины Карлайл, приобретает контроль над маской и решает, следует ли ему продолжать использовать ее в борьбе за справедливость.

Тупой и еще тупее (Dumb and Dumber, 1994)

Комедия, в которой Джим Керри и Джефф Дэниелс играют главные роли. Это история о двух неразумных, но добрых друзьях, Ллойде и Гарри, отправляющихся в путешествие из Род-Айленда в Аспен, чтобы вернуть портфель, который они считают забытым, хотя на самом деле он выкуп. Друзьям выпадает встреча с криминальными элементами, что только добавляет хаос в их путешествие. Несмотря на свое невежество, Ллойд и Гарри попадают в комические ситуации, превращающие их в героев абсурдного приключенческого фильма. "Тупой и еще тупее" стал культовым благодаря непревзойденной химии между актерами и своей беззаботной юмористической атмосфере.

Напомним, в 2022 году Джим Керри объявил о завершении актерской карьеры и выходе на пенсию.

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