Конкурент Ford Explorer: Kia выпустит электрический хэтчбек EV4

Совсем вскоре массовая электрификация авторынка заденет и линейку хэтчбеков от южнокорейского автобренда Kia. Компания готовит конкурента для Volkswagen ID 3 и уже начала опробовать его.

Видео дня

Как пишет издание Autocar, модель, получившая название EV4, недавно была замечена на тестировочной трассе автодрома Нюрбургринг-Нордшляйф. А это может свидетельствовать, что уже скоро машина появится в демонстрационных залах Kia. Несмотря на то, что автомобиль был сильно замаскирован, журналисты заметили, что силуэтом он явно отличается от представленного ранее прототипа. Так скошенную заднюю часть в результате заменили достаточно резко очерченными абрисами. Впрочем, авто сложно назвали универсалом даже учитывая новый профиль. В том числе из-за того, что задняя часть у него короче, чем у прототипа.

Стиль концепта EV4 остался прежним. Он получил фары в форме колонн установленными по бокам его "носа" – нечто похоже можно увидеть на модели EV9. Также авто получит несколько необычный капот. Такие аэродинамические характеристики являлись ключевой частью технического задания на дизайн EV4.

Серийный автомобиль будет основан на платформе E-GMP, используемой существующими электромобилями Kia, EV3, EV6 и EV9, а также разными моделями Hyundai. Учитывая, что новинка будет находиться в нижней части этой линейки, ожидается, что у него будут силовые агрегаты аналогичные субкомпактному кроссоверу EV3.

Будущий Kia EV4 позиционируется как электрический конкурент Volkswagen Golf. Сейчас он предлагается только с двигателем мощностью 201 л. с., установленным на передней оси. Также разрабатывается полноприводная модель GT с двигателем мощностью 194 л. с., расположенным спереди, и агрегатом мощностью 101 л. с. на задней оси. Для новой модели доступны две батареи, при этом базовая опция на 58 кВтч обеспечивает запас хода в 430 км. Более дорогой пакет на 81 кВтч увеличивает этот показатель до впечатляющих 600 км, хотя эти цифры, вероятно, будут немного меньше у большей модели EV4.

Ожидается, что EV4 будет позиционироваться в качестве электрической альтернативы таким моделям, как BMW 3 серии и Mercedes-Benz C-Class. Он будет короче внедорожника EV5 длиной 4,6 м, но будет использовать возможности компоновки, предлагаемые электромобилями, чтобы конкурировать за внутреннее пространство с гораздо большими седанами с двигателем внутреннего сгорания.

С этой целью готовый к производству EV4 должен сохранить минималистичную внутреннюю компоновку концепта. Тот был оснащен одним сенсорным экраном, который одновременно выполнял функции приборной панели и информационно-развлекательной системы. Как и EV3, он получит физические кнопки для важных функций, таких как управление климатом и мультимедиа.

Производство нового Kia EV4 начнется в Словакии в следующем году, а первые образцы, как ожидается, поступят в салоны бренда в 2026 году. Цена на модель, как ожидается, будет стартовать от 2 млн грн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что уже известно о первом электромобиле Ferrari.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.