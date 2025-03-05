"Конвертики" из лаваша с сыром и сосисками: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Лаваш может быть основой для приготовления очень вкусных закусок, пирогов, даже тортов. Еще его можно очень просто приготовить в домашних условиях из муки и воды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных "конвертиков" с сосисками и сыром.

Ингредиенты:

Сосиски

Сыр

Майонез

Лаваш

Способ приготовления:

1. Натрите сосиски, сыр, добавьте майонез, перемешайте.

2. Выложите на лаваш, сверните "конвертиком", обжарьте на сковороде.

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