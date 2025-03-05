Видео дня
"Конвертики" из лаваша с сыром и сосисками: рецепт блюда для завтрака и перекуса
Лаваш может быть основой для приготовления очень вкусных закусок, пирогов, даже тортов. Еще его можно очень просто приготовить в домашних условиях из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных "конвертиков" с сосисками и сыром.
Ингредиенты:
- Сосиски
- Сыр
- Майонез
- Лаваш
Способ приготовления:
1. Натрите сосиски, сыр, добавьте майонез, перемешайте.
2. Выложите на лаваш, сверните "конвертиком", обжарьте на сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: