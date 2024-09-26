Крепость на колесах: в чем преимущества новой Skoda Kodiaq Armored

Даже на гражданское авто иногда приходится устанавливать броню – например, для защиты при перевозке важных лиц. И такими модификациями занимаются специальные компании, умеющие создавать настоящие танки из серийных автомобилей.

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Как пишет издание Top Gear, именно в такую крепость на колесах превратили специалисты компании UTAC Special Vehicles внедорожник Skoda Kodiaq. При этом снаружи такую машину от обыкновенной отличить практически нереально. Впрочем, на уровне деталей разница поражает.

Так, броня, которую нельзя заметить нетренированным глазом, может выдержать более 200 выстрелов боевыми патронами. Пуленепробиваемое стекло и стальные панели, установленные на кузове, обеспечивают защиту на 360 градусов.

Об этих панелях следует поговорить отдельно. Они способны не только останавливать пули, но и защищать от гранат и поглощать энергию от взрывчатых веществ. После всех улучшений Skoda Kodiaq Armored стал отвечать требованиям PAS 301. Простыми словами, автомобиль теперь защищен от атаки с боков, со стороны крыши и из-под днища.

Распознать прокачанную Kodiaq можно только в ситуациях, когда активируются аварийная сирена и системы освещения. В остальных ситуациях машина выглядит вполне обыденно.

Впрочем, вдобавок к высокой защите машина также получила улучшенную подвеску и тормоза. Это позволяет выдерживать увеличенную массу. Также на Kodiaq установили систему удержания шин на месте, которая не позволяет отделяться шинам от обода, даже когда они начинают сдуваться.

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