Крис Эванс будет в следующих 'Мстителях': вернется ли Капитан Америка

Несмотря на то, что история супергеройской команды Мстителей в киновселенной Marvel закончилась, зрителей ожидают новые встречи с любимыми актерами. Так в будущем фильме "Мстители: Судный день" должен появиться Крис Эванс.

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Об этом стало известно изданию The Wrap. Актер точно будет задействован в касте фильма. Однако неизвестно, какую роль он исполнит в ней.

В оригинальной серии "Мстителей" Эванс играл Стива Роджерса – Капитана Америку. Однако в фильме "Мстители: Финал" 2019 года история этого персонажа подошла к концу.

Недавно актер вернулся в киновселенную Marvel, сыграв в фильме "Дедпул и Росомаха". Однако на этот раз он воплотил Джонни Шторма из фильмов Fox "Фантастическая четверка", а не Капитана Америку.

Пока известно, что режиссеры братья Руссо, снимавшие Эванса и Роберта Дауни-младшего в "Первом мстителе: Противостояние", "Мстителях: Война бесконечности" и "Мстителях: Финал", возвращаются, чтобы снять "Мстителей: Судный день" и его прямое продолжение "Мстители: Секретные войны". Первая лента этой дилогии запланирована к выходу в прокат 1 мая 2026 года. Слухи о том, что в фильме появится Крис Эванс, ходили уже давно, однако компания Marvel отказывалась от комментариев.

Согласно основному сюжету, Стив Роджерс состарился и вышел из команды супергероев, а Тони Старк, которого играл Дауни-младший погиб. Однако, сегодня известно, что исполнитель роли Железного человека вернется в киновселенную в другом образе.

В последний раз Эванс появлялся в роли Капитана Америки в "Мстителях: Финал" 2019 года. Его преемником в киновселенной стал Энтони Маки. Он подхватит образ в грядущем боевике "Капитан Америка: Чудесный новый мир" уже в феврале 2025 года.

Эванс впервые сыграл суперсолдата в фильме 2011 года "Первый мститель" и повторил эту роль в сиквелах "Первый мститель: Вторая война" и "Первый мститель: Противостояние", а также снялся в четырех фильмах серии "Мстители".

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