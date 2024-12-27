Крошечный городок в Испании стал самым красивым в мире: чем заслужил такое звание

Испания – страна, где средневековая атмосфера сочетается с удивительной природой и современным образом жизни. В самом сердце природного парка Кольскабра в Каталонии есть волшебный городок Рупит и Пруит, который признан самым красивым в мире.

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Город находится недалеко от Барселоны. Достаточно интересное название объясняется тем, что в 1977 году два села, Рупит и Пруит, были объединены. Теперь муниципалитет, в котором проживает менее 300 человек, назван "самым красивым городом в мире", согласно Всемирной туристической организации ООН. Детали рассказало издание Express.

Рупит и Пруит имеет тысячелетнюю историю и много хорошо сохранившихся построек 17 века. Город окружен естественной красотой, ведь находится в самом сердце природного памятника Кольскабра на высоте 822 метра над уровнем моря. Он буквальн высечено в скалах. Каменные дома с островерхими крышами создают неповторимый средневековый пейзаж.

Поселение выросло вокруг замка, который рядом с церковью Сан-Жоан-де-Фабрег был задокументирован с 968 года.

Мощеные улицы и каменные дома перенесут вас в прошлое. Рупит и Пруит также могут похвастаться деревянным подвесным мостом, который может выдержать только 10 человек одновременно.

Старая часть города расположена на узком хребте над рекой, а некоторые улицы поднимаются на холм. Есть также несколько новых домов, построенных у реки и в небольшой долине за хребтом. Некоторые из домов, кстати, оценивают более чем в миллион евро.

За пределами города много пышных лесов, пещер, доисторических гробниц, водопадов и скал, которые точно понравятся любителям приключений.

Рупит и Пруит имеет средиземноморский горный климат с теплым или жарким летом и холодной зимой, гораздо холоднее, чем на побережье, благодаря высоте и расстоянию от моря. Хотя мороз является обычным явлением в период с октября по апрель, снег также обычно выпадает в этот период, но не остается надолго.

Культурное и природное наследие города имеет уникальность, которую необходимо защитить. Значительная часть ресурсов признана и охраняется на региональном и национальном уровнях.

Окруженный горами и лесами, Рупит и Пруит предлагает отличные возможности для пеших прогулок, велопрогулок и других видов активного отдыха. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от шума большого города и насладиться спокойствием и тишиной.

Удобнее всего добраться до Рупита и Пруита на автомобиле. Из Барселоны дорога занимает около 1,5 часов. Также можно пользоваться общественным транспортом. Рядом расположены другие интересные средневековые деревни, например Бесала и Тосса де Мар.

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