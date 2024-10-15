Кто из детей инопланетянин? Головоломка с неожиданным ответом

Иногда на несколько странного человека мы говорим, что он как инопланетянин. И именно этой теме и посвящена сегодняшняя головоломка.

Видео дня

На картинке, которую публикует OBOZ.UA, один из двух мальчиков – пришелец. Однако определить это будет не так-то просто. Если вы умеете мыслить нестандартно, вы должны справиться за 5 секунд. Испытайте себя прямо сейчас.

Итак, вы видите перед собой сцену в детской комнате, где играют два мальчика. Один сидит на полу с машинкой (мальчик А), а другой что-то рисует и забавляется с собакой (мальчик В). Первый спрашивает маму: "Кто он?", и маму его вопрос явно сбивает с толку.

Ваша задача – внимательно присмотреться к деталям изображения и ответить, кто из мальчиков инопланетянин и почему. Придется постараться, ведь он хорошо маскируется.

Поставьте таймер на 5 секунд и начните рассматривать изображение и размышлять над его деталями. Время уже истекло, но вы еще не готовы? Что ж, дайте себе возможность самостоятельно прийти к какому-либо выводу. Ведь только самостоятельное решение головоломок способно приносить нашему мозгу настоящую пользу. Помогает создать новые нейронные связи и научиться лучше использовать свои знания.

Если ответ вам не дается, воспользуйтесь подсказкой. Она поможет вам сориентироваться, как нужно мыслить, чтобы решать подобные задачи. Подсказку ищите ниже.

Итак, верный ответ: инопланетянином является мальчик А. Да, он не знает второго ребенка, и это понятно, ведь он только что прибыл на Землю. И именно поэтому его не узнает собака. Она и является ключом к правильному ответу. Собака играет с тем ребенком, к которому привыкла.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить, кто притворяется миллионером.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.