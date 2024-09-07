Кто может совершить задуманный поворот? Задания на знание ПДД

Важнейшим условием безопасности на дороге является знание и соблюдение ПДД. Больше всего аварийных ситуаций возникает в случаях, когда водители теряют бдительность и пытаются выполнить запрещенные маневры.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто может выполнить поворот?

Кто может совершить задуманный поворот?

Водитель серого автомобиля; Водитель красного автомобиля; Оба; Никто.

Объяснение

На основной секции светофора включен красный сигнал, запрещающий движение. Но в дополнительной секции можно заметить включенную стрелку зеленого цвета, позволяющую проехать в указанном направлении. Значит, водитель красного авто должен стоять и ждать сигнала на основной секции светофора.

Однако, кроме светофора, на перекрестке есть и дорожные знаки – 2.3 Главная дорога и 7.8 Направление главной дороги.

Знаки могут ввести в заблуждение, ведь они лишь определяют порядок разъезда, а не разрешенные направления на перекрестке.

Знак 4.1 Движение прямо запрещает другие направления на этом перекрестке, кроме как прямо.

Итак, сигнал светофора позволяет водителю серого авто выполнить поворот направо, а знак запрещает это делать.

Пункт 8.3 ПДД определяет, что сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения. А сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.

Требования знака 4.1 светофор не отменяет.

Правильный ответ

Ни один из водителей не может выполнить поворот, поскольку на этом перекрестке разрешается только проехать прямо, поэтому правильный ответ – 4.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу, где нужно было определить, может ли водитель ехать задним ходом на трассе, если пропустил поворот.

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