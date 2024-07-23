Кто отмечает день ангела 23 июля: список именинников

В христианской традиции есть поверье о том, что если ребенка назвать в честь святого, в день которого он родился, то его всю жизнь будет сопровождать удача. Таким образом, каждый день в году посвящен определенному святому или мученику.

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23 июля день ангела празднуют Андреи, Виталии, Трофимы, Федоры и Анны. Детальнее об именинниках – читайте в материале OBOZ.UA.

Андрей – имя, пришедшее из древнегреческого языка. В переводе означает "мужественный". По другой версии, имя происходит от древнегреческого слова ἀνήρ (anēr) – "мужчина", "человек", в родительном падеже звучащее как "андрос". Андрея с детства – непоседливые и подвижные мальчики. Да и во взрослом возрасте характер Андреи имеют вспыльчивый и непредсказуемый. Однако это также вдумчивые, аналитические и стратегические личности, обладающие сложным внутренним миром.

Виталий – латинское имя, означающее "полный жизни". В Древнем Риме Виталий звучало как прозвище, а также существовало родственное родовое имя Vitalianus, что буквально переводилось как "Виталии, принадлежащие Виталию". Виталии – настоящие лидеры, которые вряд ли будут прислушиваться к советам других.

Трофим – древнегреческое имя, переводимое как "воспитанник". В детстве это капризные и непостоянные мальчики с изменчивым характером. Однако во взрослом возрасте Трофим становится положительным, ответственным и внимательным.

Федор – в переводе с древнегреческого "подарок Бога". Это добрые, искренние и сообразительные мальчики, которые с возрастом становятся очень ответственными мужчинами. Они справедливые, серьезные и добрые люди, всем желают помочь.

Анна – имя, имеющее древнееврейское происхождение и переводимое как "благодать". Это артистические, ответственные, честные и порядочные женщины.

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