Кто празднует день ангела 17 июля: список именинников

В христианской традиции каждый день посвящен памяти некоторых святых, мучеников или других верующих, посвятивших свою жизнь служению. 17 июля православные верующие чтят память святой великомученицы Марины (Маргариты).

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Издавна верили: если назвать ребенка именем церковного покровителя, на жизненном пути его будет оберегать ангел-хранитель. Кто отмечает именины 17 июля – читайте в материале OBOZ.UA.

Кто празднует день ангела 17 июля 2024

17 июля следует поздравлять с именинами Леонидов, Вероник, Маргарит и Марин.

Имя Леонид – древнегреческое, в переводе означает "похож на льва". В античной Греции имя было очень распространенным – его давали мальчикам, которые должны были вырасти сильными, смелыми, храбрыми, как львы. Со временем оно распространилось по всему миру, адаптируясь к разным языкам и претерпевая определенные фонетические изменения.

Вероника – имя, тоже пришедшее к нам из Древней Греции. Вероника в дословном переводе – "приносящая победу". Первоначальной формой, согласно исследованиям, было "Ференика", распространилось также диалектное "Береника". В Италии есть еще одно значение имени – "жительница Вероны".

Маргарита из древнегреческого означает "жемчужина". По одной из версий, имя может происходить из санскрита или может иметь персидское происхождение, от слова marvârid – "жемчуг" или "дочь света". В древнегреческом языке "Маргаритос" – один из эпитетов богини Афродиты. Различные формы этого имени, а особенно английское "Маргарет", были распространены на протяжении всего средневековья, а второй этап популярности приходится на США в начале ХХ века.

Марина с латинского означает "морской". Имя является аналогом редкого древнеримского мужского имени Марин, а история происхождения связана с культом римской богини Венеры.

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