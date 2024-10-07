Кто празднует День ангела 7 октября: именинники по новому календарю

Новый календарь ПЦУ принес нам новые даты именин. Теперь дни ангела мы отмечаем, как и остальные праздники, на 13 дней раньше.

Видео дня

Как выяснил OBOZ.UA, на 7 октября теперь приходятся именины мужчин с именами Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей и Юлиан, а из женщин свой праздник сегодня отмечает Пелагея. Рассказываем о происхождении этих имен. А также публикуем несколько красивых поздравлений по случаю дня ангела.

Демьян – древнегреческое мужское имя, вероятно, имеет латинское происхождение. По основной версии означает "посвящённый Дамии" — богини плодородия и изобилия, культ которой процветал только в отдельных городах. По другой версии, имя происходит от греческого слова, что означает "покорять, усмирять".

Иосиф – происхождение это мужское имя имеет древнееврейское. Йосеф означает "будет добавлен, добавится". Имя неоднократно упоминается в Библии.

Леонтий – греческий язык дал нам и это имя. Перевести его можно, как "львиный", ведь на греческом "леон" – это лев.

Марк – на украинском языке это имя чаще имеет форму Марко. Происходит от латинского личного имени Маркус, этимология которого не совсем ясна. Может означать "мартовский", или "слабый, вялый".

Николай – основным стало древнегреческое мужское имя Николаос. Перевести его можно как "победитель народов".

Сергей – это имя происходит от древнеримского родового имени Sergius. Однозначной трактовки оно не имеет. Исследователи предполагают, что может происходить от древнего этрусского имени, а может иметь связь со словами "servus" - "служитель", "раб" или "servator" - "защитник".

Юлиан – прилагательная форма латинского Юлий тоже стала самостоятельным именем. Может означать "принадлежащий к роду Юлиев" или же обозначать сторонника партии Юлия Цезаря. А вот происхождение латинского имени гипотетически выводят от греческого слова, означающего "пушистый, вьющийся, волнистый".

Пелагея – это греческое имя связывают с именем самой богини любви Афродиты. Ее часто называли эпитетом "морская", ведь родилась Афродита из морской пены. На греческом языке это звучит, как "пелагус".

Поздравления с днем ангела

Если у вас есть родные и знакомые, которые отмечают сегодня день ангела, отправьте им сегодня поздравления. А мы поможем с теплыми словами для них.

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает тебя от всех невзгод и помогает во всех начинаниях. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви и успехов во всех делах!

***

С Днем ангела! Пусть этот день будет наполнен радостью, теплом и любовью. Желаю, чтобы твой ангел всегда вел тебя по правильному пути, помогал воплощать в жизнь мечты и достигать новых вершин.

***

С Днем ангела! Желаю тебе, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя от всех бед и невзгод, даря тебе мир и покой. Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, поддерживая тебя во всех жизненных ситуациях и даря тебе счастье и благополучие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники отмечают 7 октября.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.