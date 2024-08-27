Кто празднует именины 27 августа по новому календарю

По христианской традиции, если назвать ребенка в честь святого покровителя этого дня, то всю жизнь новорожденный будет иметь защиту от высших сил. 27 августа православные верующие по новоюлианскому календарю чтят память преподобного Пимена.

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А именины 27 августа празднуют Александры, Владимиры, Дмитрия, Иваны, Михаилы, Степаны и Анфисы. Детальнее об именинниках – читайте в материале OBOZ.UA.

Именинники 27 августа

Владимир – славянское двухосновное мужское имя. По другой версии – образовалось из старогерманского языка, в переводе означает "большая сила". Это активный, уверенный в себе, смелый и непоседливый мальчик, обладающий способностями к гуманитарным наукам. Во взрослом возрасте может стать настоящим трудоголиком, ведь стремится всегда быть первым.

Александр – имя, пришедшее из древнегреческого языка. В переводе означает "защитник". В детстве это довольно строптивый и нерешительный мальчик, который боится, что кто-то может узнать его неудачи. Во взрослом возрасте сохраняет эту эмоциональную уязвимость, но умеет демонстрировать свои сильные качества, поэтому добивается успехов в карьере.

Дмитрий – с древнегреческого толкуется как "посвященный богине Деметре". Это очень коммуникабельный и артистический мальчик, который во взрослом возрасте подвержен риску и всегда готов на авантюры. Это настоящий мятежник и новатор.

Иван – древнеиудейское происхождение, означает "милость Божия". С детства Иван отличается трудолюбием и серьезным взглядом на жизнь. Во взрослом возрасте становится добрым, отзывчивым, общительным. У него много друзей и он всегда готов прийти на помощь.

Михаил – с древнееврейского переводится как "кто как Бог". Это внимательный, сообразительный, веселый и любознательный мальчик, желающий знать все обо всем на свете. Во взрослом возрасте Михаил отличается общительностью и добрым характером, позволяющим достигать высот в карьере в том числе и через влиятельные знакомства.

Степан – древнегреческое имя, толкуемое как "венец". Это с детства очень ответственный и рассудительный мальчик, любящий все планировать и всегда выполняющий поставленные задачи. Во взрослом возрасте к этим чертам прибавляется коммуникабельность, артистизм и умение вести переговоры, что делает Степана отличным руководителем и лидером в коллективе.

Анфиса – имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "цветок". Анфиса с детства очень послушная, вежливая и воспитанная девочка, которая не будет лукавить и лгать. А во взрослом возрасте становится настоящей красавицей и имеет много поклонников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники отмечают 27 августа в Украине и мире.

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