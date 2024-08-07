Кто сыграет роли Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка в новом байопике: СМИ подобрали кандидатов

Как только певица Бритни Спирс объявила о начале работы над собственным байопиком, в соцсетях и печати началась настоящая шумиха. Все стали гадать, кто же может сыграть в картине главные роли.

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Официальных новостей о касте экранизации мемуаров Бритни пока нет, ведь фильм пока находится на стадии разработки. Тем не менее, издание EW уже подобрало несколько вариантов, кто мог бы сыграть певицу и ее бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка.

Актрисы на роль Бритни Спирс

В начале нулевых певица прославилась благодаря своей неутомимой работе, пробивным хитам и откровенной сексуальности. Вот кто, по мнению издания, мог бы реализовать эти черты на экране.

Сидни Суини

С тех пор как актриса снискала международную славу благодаря сериалу "Эйфория", она излучала ту самую хрупкую искренность, которую принесла Спирс столько поклонников. Под вопросом остаются умения Свиньи петь и танцевать. Актерски она наверняка справится.

Эддисон Рэй

Юную звезду (Эддисон сейчас всего 23 года) сравнивали со Спирс на каждом шагу ее карьеры. Ее поп-мини-альбом AR напоминает ранние хиты Бритта, в танцевальные движения излучают ту же энергию и чувственность. При этом публика к Рэй так же придирчива, как и к молодой Бритне. Поэтому она точно знает, что нужно воплощать в кадре. А еще обе звезды выросли в Луизиане.

Дав Камерон

Молодой актрисе все еще не хватает роли, которая бы вывела ее в статус звезды. А еще она уже знакома с режиссером будущего байопика Джоном М. Чу. У Камерон однозначно есть нужные для картины вокальные данные и хореографический талант. А еще она внешне похожа на Бритни.

Милли Бобби Браун

Звезда "Очень странных дел" когда-то уже признавалась, что мечтает воплотить на экране сложный образ Спирс. "Я с ней не знакома, но когда я смотрю на ее фотографии, я чувствую, что могу рассказать ее историю правильно, и только ее", – уверенно говорила молодая звезда в 2022 году на шоу Дрю Бэрримор. Что ж, есть повод ожидать от Браун по крайней мере заявки на кастинг.

Эль Грэм

Да, в начале нулевых Бритни наделала в прессе немало шума. Но значительная часть ее мемуаров "Женщина во мне" охватывает ее жизнь до того, как она стала суперзвездой. Потому, вероятно, для фильма может понадобиться актриса помладше. 15-летняя Грэм поразила критиков своей игрой в фильме "Ты там, Боже? Это я, Маргарет", и она очень похожа на Спирс в подростковые годы.

Актеры на роль Джастина Тибмерлейка

Популярный исполнитель начинал в составе бойзбенда N`Sync и даже там выделялся на фоне коллег. Следовательно и актер на роль соблазнителя Джастина нужен подходящий.

Гарри Стайлс

Нет, Гарри Стайлс и Джастин Тимберлейк не имеют сильного физического или вокального подобия, но оба выходцы из бойзбендов и умудрились построить звездную карьеру после выхода в сольное плавание. Они выпустили массу успешных альбомов и прославились как на сцене, так и в кино. И Стайлс уже показал, как может играть плохого бойфренда в "Не волнуйся, дорогая".

Джошуа Бассетт

Бассет уже показал свои способности в шоу "Школьный мюзикл: Мюзикл: Сериал". И его уже ненавидела вся пресса после его отношений с Оливией Родриго и Сабриной Карпентер. Чем не идеальный кандидат на роль Тимберлейка, на которого Спирс возлагает вину за многие свои беды?

Дикон Филлипп

Сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа унаследовал от родителей-актеров яркую внешность. Да и способности свои успел продемонстрировать, ненадолго появившись в подростковом сериале Netflix "Я никогда не…". А еще Дикон выпускает свои песни. Просто оденьте его во все джинсовое, и готовый молодой Тимберлейк.

Аарон Тейлор-Джонсон

Конечно, актер уже слишком взрослый, чтобы играть Тимберлейка эпохи миллениума. Однако у него есть естественные кудри, а еще своей ролью в фильме "Каскадер" он убедительно доказал, что умеет играть льстивых, самодовольных парней, пытающихся спрятаться за очарованием и славой. Плюс его прорывной ролью была роль Джона Леннона, поэтому можно предположить, что он сможет продемонстрировать музыкальные способности.

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