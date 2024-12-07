Куда мечтают поехать больше всего путешественников: названы страны и города

Каждый год миллионы путешественников делятся своими впечатлениями о любимых странах и городах, формируя рейтинги самых популярных туристических направлений. Туристические предпочтения меняются, но некоторые места остаются неизменно привлекательными для посетителей.

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В Wanderlust Reader Travel Awards 2024 были объявлены победители в 22 категориях, где выбор более 168 000 участников стал основой для подведения итогов. OBOZ.UA предлагает узнать о странах, городах и регионах, возглавивших рейтинги этого года.

Самые желанные страны: Австралия, Канада и Япония

Австралия в третий раз за четыре года получила титул самой желанной страны мира благодаря богатой культуре коренных народов и уникальным природным ландшафтам. Путешественники ценят Австралию за сочетание современных мегаполисов и отдаленных уголков с природой. Серебро в рейтинге получила Канада, а Япония стала бронзовым призером благодаря сочетанию традиционной культуры и современных технологий.

Европейское лидерство: Италия и Хорватия

Италия вновь подтвердила свой статус популярной страны Европы. Кроме знаменитых Венеции и Флоренции внимание туристов привлекают менее известные места: Болонья, Матера и Умбрия. Получившая серебро Хорватия предлагает туристам сказочные пейзажи побережья и островов. Бронзовую награду завоевала Франция, традиционный центр культуры и гастрономии.

Самые привлекательные города мира: Токио, Сингапур и Рио-де-Жанейро

Токио впервые стал лидером среди самых привлекательных городов мира. Этот город увлекает сочетанием старинных храмов и современных небоскребов. Серебряный приз получил Сингапур с его футуристической архитектурой, а бронзу – Рио-де-Жанейро с его всемирно известными карнавалами и пляжами.

Лучшие европейские города: Мадрид и Стамбул

Мадрид получил золото среди европейских городов благодаря открытию Галереи королевских коллекций, что придало ему культурный вес. Стамбул завоевал серебро за свой уникальный статус города на границе Европы и Азии, а Дубровник с его средневековой архитектурой получил бронзовую награду.

Самые желанные регионы мира: Галапагосские острова и Греческие острова

Галапагосские острова стали самым привлекательным регионом мира, предлагая уникальные возможности для наблюдения за редкими животными. В Европе лидерство удержали Греческие острова, известные не только красотой, но и постоянным туризмом, например, на Гидре запрещены автомобили.

Лучшие острова: Шри-Ланка и Мальта

Шри-Ланка впервые поднялась на вершину рейтинга благодаря своему новому туристическому маршруту Pekoe Trail, проходящему через чайные плантации. В Европе золото получила Мальта с ее богатым историческим наследием и природной красотой.

Новое туристическое направление

Узбекистан, как часть Шелкового пути, впервые завоевал золото в номинации "Лучшее новое направление". Самарканд и Бухара продолжают очаровывать своей историей и архитектурой, а природные ландшафты страны только придают ей привлекательность.

Гастрономический лидер

Франция еще раз подтвердила свое доминирование в области гастрономического туризма. От мишленовских ресторанов до традиционных сельских рынков – кулинарная культура этой страны остается неотразимой.

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