Куда поехать на отдых после Рождества: бюджетные городские варианты

Иногда шутят, что хороший отпуск – это тот, после которого нужен еще один отпуск. Шутки шутками, но путешествовать по Европе хорошо именно после сезона праздников, когда на улицах становится меньше туристов.

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Как пишет издание Express, в послерождественский сезон цены на туристические услуги снижаются и отдых становится более доступным. Поэтому эксперты составили список лучших альтернативных городов Европы для посещения в 2025 году. Чтобы ранжировать локации, они сравнили расходы на развлечения, комфортабельные отели, посещение достопримечательностей и индекс стоимости жизни в каждом городе.

Ереван, Армения

Индекс стоимости жизни: 44,3

Оценка городского отдыха: 4,50

Ереван — столица Армении и, возможно, место, о котором мало кто задумывается, как место отдыха. Однако история страны и ее музеи заслуживают посещения.

Гданьск, Польша

Индекс стоимости жизни: 43,2

Оценка городского отдыха: 3,63

Гданьск остается популярным выбором для туристов благодаря своим великолепным рождественским ярмаркам, оживленной главной площади и доступным ресторанам.

Белград, Сербия

Индекс стоимости жизни: 42,7

Оценка городского отдыха: 5,84

Столица Сербии – это скрытая жемчужина и менее туристическое направление по сравнению с другими европейскими городами. Чем она действительно может привлекать, так это весьма доступными ценами.

Констанца, Румыния

Индекс стоимости жизни: 42,4

Оценка городского отдыха: 4,83

Констанца – интересный портовый город, известный своей богатой историей и доступностью. Арендовать здесь жилье будет особенно выгодно.

Познань, Польша

Индекс стоимости жизни: 42

Оценка городского отдыха: 4,33

Польша остается популярным выбором для путешественников, ищущих доступный отдых. Познань является пятым по величине городом в стране и предлагает много интересного своим гостям.

София, Болгария

Индекс стоимости жизни: 41,8

Оценка городского отдыха: 4,75

Болгарская столица известна своими потрясающими соборами и бурной ночной жизнью. А еще очень доступной и вкусной едой.

Стамбул, Турция

Индекс стоимости жизни: 38,6

Оценка городского отдыха: 4,29

Стамбул – место, где встречаются европейская и азиатская культуры. И, несмотря на свою высокую туристическую привлекательность, он остается достаточно недорогим для своих гостей.

Сараево, Босния и Герцеговина

Индекс стоимости жизни: 36

Оценка городского отдыха: 4,21

Известный своей историей и культурным разнообразием, этот балканский город позволяет посетителям насладиться традиционным боснийским кофе, местными блюдами и доступным общественным транспортом. Все это гарантирует бюджетный городской отдых.

Тбилиси, Грузия

индекс стоимости жизни: 35,5

Оценка городского отдыха: 4,79

Тбилиси сочетает в себе доступность с обаянием. Грузинская столица предлагает потрясающую местную кухню и вино по доступным ценам, а также живописные улицы и достопримечательности.

Скопье, Македония

Индекс стоимости жизни: 34,6

Оценка городского отдыха: 4,04

Отдыхать здесь действительно недорого. От уличного кофе до общественного транспорта – цены на все радуют туристов. Исследовать этот прекрасный город будет совсем недорого.

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