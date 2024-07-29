Куда поехать с детьми на авто: назван самый безопасный вариант отпуска в Европе

Летние каникулы продолжаются и многие родители рассматривают перспективу отправиться в отпуск вместе с детьми. При этом одним из самых увлекательных, веселых и познавательных вариантов называют путешествие на автомобиле.

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Однако некоторых от такого досуга удерживает мысль о более чем 1,35 миллионе дорожно-транспортных происшествий, которые ежегодно случаются в мире. Для таких родителей издание Express опубликовало рейтинг популярных европейских стран с наиболее безопасными дорогами.

Чтобы составить список, эксперты страховой компании, специализирующейся на транспортной страховке, проанализировали такие факторы, как цены на топливо и сборы, качество дорог, поисковые запросы Google о поездках на автомобили и многое другое. В результате получился рейтинг для путешественников.

Самые высокие баллы в нем получила Исландия. Эта северная страна имеет лучшие в мире показатели безопасности дорожного движения для автомобильного путешествия. Уровень смертности в ДТП здесь самый низкий – две гибели на 100 000 человек.

Власти Исландии прилагают значительные усилия, чтобы информировать общественность о безопасном управлении авто для минимизации аварий. Одновременно с этим в поисковики ежегодно отправляют более 31 000 запросов на тему "путешествие по Исландии". Это показывает высокий интерес со стороны людей, желающих отправиться в эту страну, чтобы насладиться ее природной красотой.

Вдобавок в Исландии достаточно низкий уровень стоимости топлива. За литр придется отдать около 95 грн. Если вы передвигаетесь на электромобиле, 1 кВтч обойдется вам примерно в 6,5 грн.

В общей сложности десятка самых безопасных стран для автопутешествий этим летом выглядит следующим образом:

Исландия – 6,25 балла Норвегия – 6,64 Швейцария – 5,34 Швеция – 5,77 Великобритания – 4,57 Япония – 6,59 Дания – 4,95 Германия – 4,66 Испания – 5,86 Финляндия – 5,38

Серебро в рейтинге завоевала Норвегия. В частности, из-за того, что в стране низкий уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий – 2,1 на 100 000 человек, а также высокий балл качества дорог – 4,5/7. Это делает Норвегию хорошим местом для автопутешествия.

Швейцария стала третьей. Все из-за низкой стоимости топлива и зарядки электромобилей. А еще здесь один из самых низких показателей смертности в мире – 2,2 на 100 000 человек.

В отчете, поясняющем этот рейтинг, говорится: "Пробки на дорогах — это последнее, в чем вы хотели бы застрять во время летней поездки, однако водители в таких городах как Бухарест, Стамбул, Лодзь и Дублин теряют зря от 68 до 106 часов и до 164 евро в год из-за простоев в пробках".

Эксперты советуют планировать свой маршрут заранее посредством навигационных программ, таких как Google Maps, Waze или Apple Maps. Они предоставляют обновление дорожной обстановки в режиме реального времени и предлагают альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок. Кроме того, обязательно проверяйте местные отчеты о дорожном движении на предмет информации о любых инцидентах или перекрытии дорог по вашему запланированному маршруту.

Старайтесь не отправляться в путь в час пик, который обычно длится с 8:00 до 9:30 и с 16:30 до 18:00 в большинстве мегаполисов. Движение обычно менее загружено рано утром, до 7:00 или поздно вечером, после 20:00. А еще всегда учитывайте погодные условия и сезонные особенности дорожного движения, особенно летом в местах массового скопления туристов, а также в выходные и праздничные дни.

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