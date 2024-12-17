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Куда поехать в 2025 году: названы самые популярные места и достопримечательности в мире

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Куда поехать в 2025 году: названы самые популярные места и достопримечательности в мире

Зимние праздники – пора составлять планы на следующий год. В том числе планировать, где вы на этот раз проведете свой отпуск.

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Однако отличных мест на планете невероятно много, и выбрать из них что-то одно бывает действительно непросто. Помочь с этим решил сервис организации сафари Go2Africa. Его эксперты проанализировали количество поисковых запросов Google по направлениям за последние 12 месяцев и составили список лучших мест, которые обязательно нужно посетить в мире. Опубликовало его издание Mirror.

Райский индонезийский остров Бали получил титул лучшего места, куда обязательно нужно отправиться в следующем году. Он уже несколько десятилетий пользуется популярностью как место отдыха, и множество путешественников со всего мира выбирают его для отпуска, медового месяца или поездки с друзьями. Бали обожают за радушие местных жителей и потрясающую природу. Это, а также тесная связь с духовностью, привело к тому, что местные жители прозвали остров "Островом богов".

Куда поехать в 2025 году: названы самые популярные места и достопримечательности в мире

На втором месте – все виды сафари в дикой природе. Будь то наблюдение за львами в саванне или созерцание жизни крошечной слоновой землеройки, пребывание в дикой природе позволяет путешественникам встречаться с редкими существами. Кроме того, нередко сафари поддерживают местную экономику и вносят вклад в инициативы по охране природы. Это делает их одновременно увлекательным опытом и ответственным способом знакомства с природой.

Куда поехать в 2025 году: названы самые популярные места и достопримечательности в мире

Живописный остров Санторини в Греции оказался третьим местом в списке желаний многих путешественников. Его белоснежные дома с синими крышами, вулканические пляжи и невероятные пейзажи привлекают любителей красоты. Посетители Санторини могут днями напролет лежать на пляже, исследовать богатое меню одного из многочисленных греческих ресторанов на скалах, либо выйти на лодке в море.

Куда поехать в 2025 году: названы самые популярные места и достопримечательности в мире

Удивительным образом замыкает топ-15 самых желанных мест для посещения холодное и довольно неприветливое место – Антарктида. Регион, включающий шельфовые ледники, воды и айсберги тоже манит туристов, стремящихся к незабываемым впечатлениям.

В целом список из 15 лучших в мире мест для посещения в 2025 году выглядит так:

  1. Бали, Индонезия
  2. Разнообразные сафари
  3. Санторини, Греция
  4. Диснейленд, Флорида, США
  5. Бора-Бора, Французская Полинезия
  6. Северное сияние
  7. Мачу-Пикчу, Перу
  8. Тадж-Махал, Индия
  9. Эйфелева башня, Франция
  10. Гранд-Каньон, США
  11. Поход в Патагонию, Чили
  12. Статуя Свободы, США
  13. Гора Эверест, Непал
  14. Стоунхендж, Англия
  15. Антарктида

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