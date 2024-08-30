Куда поехать в отпуск в одиночестве: названы лучшие направления

Найти компанию для отпуска – дело не всегда простое, друзья и родные тоже занятые люди и ваши графики могут не совпадать. К счастью, в мире существует масса направлений, куда хорошо отправиться и в одиночестве.

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Онлайн-путеводитель Lonely Planet составил список самых лучших мест Европы, где вам будет интересно даже без компании. Вот что посоветовали его эксперты.

Сицилия, Италия

На острове калейдоскоп культурных и исторических богатств поглощает все. Сочетание моря (точнее трех морей), гор, вкуснейшей еды и вина, а также активных вулканов означает, что на Сицилии вам никогда не будет скучно.

Начните свое путешествие по Ионическому побережью на востоке острова. Прогуляйтесь по склонам вулкана Этна, пройдитесь по рыбному рынку в Катании, наслаждайтесь местным вином с вулканических виноградников. Спектакли в древнегреческих театрах в Сиракузах и Таормини очаруют вас. Так же, как и рай на земле Эолийский архипелаг с кобальтово-голубыми водами и тайными бухтами. На западе столица Палермо – вот главный центр тяготения для туристов. Здешняя роскошная архитектура завораживает.

Наксос, Греция

Из-за его белых песчаных пляжей и неглубокого моря можно подумать, что Наксос – это место для семейного отдыха. Но самый большой остров Киклад станет идеальным выбором и для одинокого путешественника. Здесь расположены бесчисленные достопримечательности, а также отличная местная кухня и множество возможностей для экстремального спорта. Начните с прогулки по средневековому главному городу Хора и помилуйтесь башнями Глезос и Делла Рокка Бароцци венецианской эпохи. Затем попробуйте свои силы в виндсерфинге с опытным инструктором. Если вам больше нравится два колеса, возьмите электровелосипед и отправляйтесь в поход оливковыми рощами к горе Зевс, высочайшей точки острова высотой 1003 м.

В селе Халки, попробуйте ароматный лимонный ликер PDO, который здесь производят на небольшом ликероводочном заводе. Погрузитесь еще глубже в кулинарные традиции острова, посетив молочную ферму и попробуйте себя в качестве сыровара.

Экс-ан-Прованс, Франция

Шумный Марсель под силу не каждому соло-путешественнику. Но буквально в 45 минутах на поезде от него находится шикарный Экс-ан-Прованс. Здесь вы найдете все – от кофе с круасанами до шедевров искусства. Городской музей Грани в квартале Мазарини, заполненный работами Пикассо, Матисса, Моне и местного гения Поля Сезанна, многократно рисовавшего ближайшую гору Сент-Виктуар. К ней можно отправиться в велосипедный тур.

Не пропустите церковь Сен-Жан-де-Мальт XIII века, расположенную рядом с художественным музеем, а также галерею Hôtel de Caumont. Если вам хочется более интимной атмосферы, отправляйтесь на площадь Отель де Виль.

Пальма-де-Майорка, Испания

Пальма-де-Майорка – это гостеприимный город с хорошо освещенными общественными просторами, прекрасными пляжами и множеством ресторанов, рынков и исторических мест. Здесь совсем несложно провести идеальный день в одиночестве. Начните свой визит с Mercat de Santa Catalina, старейшего продовольственного рынка в городе, где полно тапаса и местных продуктов. Посетите местные кондитерские и кафе.

Проведите день, прогуливаясь по Passeig des Borne – обсаженному деревьями бульвару с множеством модных магазинов. Полюбуйтесь местными достопримечательностями, такими как Кафедральный собор Майорки с его тихим епископским садом и посетите исторические Арабские бани. Вечером отправляйтесь в Cineciutat, некоммерческий кинотеатр, где показывают фильмы на языке оригинала. И не забудьте отведать местные вина и вермуты.

Клуж-Напока, Румыния

Богемный, размеренный Клуж-Напока, расположенный на северо-западе Румынии, предлагает все, чего нет в шумной столице Бухаресте. Несмотря на то, что Клуж является самым большим городом Трансильвании и вторым по величине городом страны, он дарит более расслабленную атмосферу, идеальную для индивидуальных путешественников. Частично причина в тысячах студентов, которые учатся здесь, а также в компактной планировке города. Он поражает архитектурой эпохи барокко австро-венгерской эпохи.

Именно в Клуже проходит знаменитый Трансильванский кинофестиваль и музыкальные Electric Castle и Untold. Но имейте в виду – при проведении последних цены на жилье здесь сильно растут. Кроме того, город может похвастаться наибольшим числом кафе на душу населения в Румынии. А еще огромным количеством пышной зелени, ведь он расположен между Трансильванской равниной и горами Апусени.

Выпавская долина, Словения

Если вы путешествуете в одиночку, долина Выпава в Словении — это то место, где можно остановиться и насладиться вином в компании интересных незнакомцев. Местные жители с радостью угощают красными винами туристов. Сотни семейных винокурен здесь соревнуются в качестве изготавливаемого напитка. Плавно наклонные сельские дороги пролегают здесь через ухоженные виноградники, за которыми возвышаются впечатляющие карстовые горы. Если велосипедный дегустационный тур вас не привлекает, вместо этого сядьте на сезонный винный поезд и отправляйтесь в пятичасовую поездку по железной дороге, останавливаясь в местных селах и виноградниках. А если вы решите стать волонтером во время сбора урожая в сентябре, можете очень сблизиться со здешними виноделами.

Однако дух Выпавы можно найти не только в бокале. Вы можете подняться на вершину плато Трновских лесов, чтобы полюбоваться панорамами изумрудной долины. Поднимитесь на параплане еще выше благодаря любимому местными жителями ветру бору. Жить здесь весело в одном из многочисленных хостелов, а заниматься творчеством – в художественных мастерских Sinji Vrh Pension.

Фарерские острова

Дикая, овеянная ветрами Северная Атлантика – идеальное место для одинокого путешественника. На первый взгляд, эта, казалось бы, негостеприимная земля с ее бесчисленными овцами, бакланами и нехоженными местами кажется экстремальными выбором. Но присмотритесь повнимательнее, и вы увидите сплоченное сообщество, давно принимающее путешественников-одиночек. Фактически каждый год островитяне делают именно это, приглашая волонтеров, которые помогают в обслуживании, остановиться на своих фермах или домах. Heimablídni (по-фарерски домашнее гостеприимство) настолько укоренилось, что семейные трапезы с приезжими стали стандартом.

Вдали от дерновых крыш Торсхавна и современных культурных пространств вас ждут приключения. Отправляйтесь к озеру Сервагсватн или одинокому маяку Каллур. Ухоженные дороги, подводные тоннели, соединяющие острова, и регулярные паромы поддерживают связь между сообществами, а удивительно приличная автобусная сеть позволяет исследовать мир в одиночку, без использования автомобилей. Среди морских столбов, погружающихся в океан каскадов или живописного фьорда Саксуна вы почувствуете себя настоящим отшельником, но вы всегда будете всего в шаге от душевной беседы за чашкой чая.

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