Куда поехать вместо Санторини: туристы назвали лучшую альтернативу

Если вы хотите насладиться греческими островами, но толпы и очереди на Санторини вас не привлекают, стоит обратить внимание на более доступную, но не менее прекрасную альтернативу. Недавно в сети появилась информация, что во время пика курортного сезона на Санторини прибывают более 10 тысяч туристов ежедневно.

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Эксперты в области туризма советуют путешественникам выбрать в качестве альтернативы отдых в прекрасном приморском селе Лутро. Расположенный в тихом юго-западном уголке Крита, этот поселок на вершине холма предлагает идиллическое место, чтобы насладиться летом.

Лутро или Лутрон – это деревня в Греции на юге острова Крит, на побережье Ливийского моря. Находится оно в 7 километрах к западу от Хора-Сфакиона и в 16 к востоку от Айя-Румели.

Добраться до этого места можно только морем от Хора-Сфакиона, или прийти пешком 5 километров от села Анаполис.

Учитывая, что маршруты непростые, мало туристов решаются на такое путешествие. Труднодоступность села и отсутствие в нем автотранспорта делают его настоящей жемчужиной побережья. Климат здесь очень привлекателен – гавань защищена от ветров, поэтому здесь почти всегда чистое и спокойное море.

Раньше здесь был город Финик, служивший гаванью для Анополиса и Арадены. Во времена античности эта местность процветала. Позже ее оккупировали сарацинские пираты и работорговцы. Когда на Крит прибыли венецианцы, они вытеснили пиратов и построили крепость, так что любители истории могут исследовать древние руины.

Когда Лутро захватила Османская империя, над селом построили форт. Лутро тогда использовалось как гавань для перевозки и доставки боеприпасов и продовольствия.

Теперь местные жители занимаются рыболовством и живут преимущественно за счет нерегулярного туризма. Здесь есть таверны и несколько отелей.

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