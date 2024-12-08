Куда поехать зимой 2025 года: лучшие варианты

Сезонный отдых можно превратить в незабываемое путешествие, полное ярких впечатлений. Конечно, выбирать следует, учитывая бюджет, возможности и личные пожелания.

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Эксперты обнародовали рейтинг Best in Travel 2025 – подборку лучших мест, которые следует посетить в следующем году. Это не самые популярные, скорее несколько экзотические направления для опытных путешественников. К примеру, в январе туроператоры советуют посетить Лаос или Швейцарию, а в феврале – Лонсестон и долину Тамар.

Лаос

Сухой и относительно прохладный январь – идеальное время для открытия культурных и природных чудес Лаоса. Храмы и позолоченные крыши местности Луанг Прабанг обычно являются отправной точкой для исследования региона, где леопарды и слоны бродят по заповедным территориям, а горные племена сохраняют традиционный образ жизни в отдаленных селах. На востоке посетите Равнину кувшинов у Пхонсавана, в южных районах вы можете открыть изящные резные храмы вокруг Чампасака и непринужденное обаяние Си Фан Дона – "Четырех тысяч островов", разбросанных по всей реке Меконг.

Вале, Швейцария

Январь – самый лучший месяц для катания на лыжах в Швейцарии. Не обязательно выбирать премиум-курорты, такие как Санкт-Мориц и Церматт. В других местах вы найдете тихие долины, где можно насладиться зимними прогулками или катаниями на лыжах. Эксперты советуют посетить Гомс и соседние села в Вале, чтобы полностью ощутить красоту швейцарской зимы. Поезда в Гомс отправляются из Брига, соединенные прямыми рейсами из аэропортов Цюриха и Женевы, а также с такими городами, как Лозанна и Базель.

Чиангмай, Таиланд

Январь – это середина холодного сезона в Таиланде. Это отличное время для активного отдыха, например, чтобы посетить парки, закрывающиеся в сезон дождей. Также это прекрасная возможность посетить известные храмы, погрузиться в местную культуру или устроить гастрономический тур.

Пудучерри, Индия

Февраль – идеальное время для посещения Пудучерри, поскольку здесь нет муссонов, а погода прохладная и сухая. Туристам советуют исследовать местную культуру, в частности, храмы и ашрамы. Следует также посетить галереи современного искусства и насладиться французской колониальной архитектурой. Вы даже можете пойти на пляж, поскольку Пудучерри работает над восстановлением песчаных пляжей, ранее разрушенных эрозией. Обязательно посетите соседний Ауровиль, "универсальный городок", где жители других стран живут в экспериментальном сообществе.

Лонсестон и долина Тамар, Тасмания, Австралия

Это уникальное направление для любителей незабываемых впечатлений. В феврале в тасманийском городе Лонсестон средняя температура составляет около 23°C. Остановитесь на кулинарном фестивале в городском парке, который продлится с 31 января по 2 февраля 2025 года. Когда вы напитаетесь местной едой и вином, обязательно отправляйтесь в национальный парк Наравнтапа, чтобы увидеть кенгуру и вомбатов. Совет по планированию: вы можете забронировать прямые рейсы в Лонсестон почти из всех столиц австралийских штатов.

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