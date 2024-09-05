Куда уехать в отпуск, чтобы не было толпы людей: нетипичные направления

Любой, кто когда-то путешествовал по популярным туристическим маршрутам, знает, как может раздражать толпа таких же туристов, которые все собрались в одном месте. Шум, конфликты, очереди, чрезмерное внимание местных торговцев и карманников.

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Однако в мире еще осталось много замечательных мест, где можно отдохнуть без этого. Сервис American Express Travel собрал десятку альтернативных направлений, куда не слетается в отпуск половина Европы. Издание Express эту десятку опубликовало.

Порто-Черво, Италия

Порто-Черво на побережье Коста-Смеральда или "Изумрудное побережье" является прекрасной альтернативой для тех, кто хочет почувствовать вкус роскошного образа жизни на побережье Амальфи, но не страдать от толп. Этот прекрасный поселок расположен в северо-восточной части Сардинии. Он может похвастаться потрясающим средиземноморским пейзажем с бирюзовыми морями, окруженными каменистыми утесами. Как и побережье Амальфи, Коста Смеральда является магнитом для знаменитостей, поэтому готовьтесь встретить какую-нибудь звезду.

Церматт, Швейцария

Любители приключений обожают итальянские Доломитовые Альпы за поразительные горные пейзажи. Но людей они привлекают чрезвычайно много. К счастью, Церматт в Швейцарии предлагает такие же замечательные виды вместе с более спокойной обстановкой. Эта горная деревня славится своим горнолыжным курортом и экологически сознательным духом. В этом городе запрещены автомобили, если они не электрические. После долгого дня на склонах можно попробовать некоторые местные деликатесы, такие как раклет и фондю, или, возможно, согреться горячим шоколадом.

Нисеко, Япония

Еще одно идеальное место для любителей лыжного отдыха – это Саппоро в Японии. Но есть и менее популярный вариант. В Нисеко расположены несколько курортов с отличными подъемниками, а под катание здесь отведено более 8 квадратных километров. Вдобавок идет вкусная еда, в частности известные морепродукты Хокайдо – королевский краб и морской еж.

Сейшельские острова

Самым популярным направлением для любителей роскошного островного отдыха являются Мальдивы, но Сейшелы ничем не хуже, зато здесь меньше людей. Сейшельские острова – это архипелаг у побережья Кении, окруженный Индийским океаном. Они состоят из 115 островов, каждый из которых предлагает что-то интересное от скалистых выступов и больших гор до удивительных коралловых рифов, идеально подходящих для снорклинга. Здесь множество пляжей с белым песком. А еще густые тропические леса и уйма местных диких животных, которыми можно полюбоваться.

Аделаида-Хиллз, Австралия

Если вы хотите отправиться немного дальше и готовы исследовать Австралию, не спешите к Голубым горам, выберите Аделаида-Хиллз. Хотя оба места предлагают лучшее из австралийского ландшафта, холмы Аделаиды предлагают одни из лучших вин в мире, а также ряд потрясающих ресторанов и отличные маршруты для походов. Этот малопосещаемый регион расположен всего в трех часах полета от Сиднея. Он идеально подходит для людей, желающих спокойно отдохнуть от шума и суеты. А еще здесь можно встретить коал.

Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика

В Мексике толпы людей стекаются на пляжи Ривьера-Майя, но если вы готовы пожертвовать пляжным отдыхом, то рассмотрите возможность путешествия вглубь страны. Сан-Мигель-де-Альенде – это один из самых ярких городов в мире. Он было построен на несметные доходы от добычи местного серебра. Это волшебный регион возродился как колония художников с насыщенной культурной жизнью и десятками художественных галерей. Вдобавок идет потрясающая местная кухня и яркая ночная жизнь.

Санта-Фе, США

Калифорния, Флорида – вот самые популярные курортные штаты Америки. Но загляните в Нью-Мексико. Его часто не принимают во внимание, тогда как столица штата город Санта-Фе может похвастаться многим. К примеру, Музей международного народного искусства, который может предложить одну крупнейшей в мире коллекцией изделий традиционной культуры. В Санта-Фе есть очаровательный исторический центр, а когда вы проголодаетесь, у вас будет множество аппетитных ресторанов в мексиканском стиле на выбор.

Бодрум, Турция

Культурный центр Турции, Стамбул привлекает миллионы туристов. А вот Бодрум может похвастаться потрясающими пляжами и непревзойденными ночными вечеринками. Любители шопинга оценят бесчисленные базары с возможностью до хрипоты торговаться с продавцами за экзотические кожаные изделия, мыло ручной работы и турецкий хлопок. Также из Бодрума удобно отправиться на изучение Турецкой Ривьеры, которая становится менее многолюдной и роскошной по мере удаления от города.

Удайпур, Индия

Тадж-Махал – одна из самых известных архитектурных достопримечательностей в мире. Следствие – засилье туристов. Но менее посещаемый Удайпур, чрезвычайно романтичный город озер и дворцов в Раджастане, предлагает не меньше прелестей. Его крупнейшая достопримечательность — дворцовый комплекс, построенный из гранита и мрамора. Раджастан славится своими ремеслами, и вы можете купить здесь все от серебра до местной традиционной одежды.

Сент-Китс и Невис

Если вы хотите спокойного пляжного отдыха, вам может быть интересно посетить Американские Виргинские острова. Но существует и менее обитаемая версия – маленькое государство Сент-Китс и Невис в Карибском море. Эти два спокойных острова предлагают немного разную атмосферу. Сент-Китс более оживленнный и более застроенный, тогда как Невис предлагает пышную зелень. Впрочем, оба являются прекрасными местами, чтобы расслабиться и потягивать вкусные коктейли у чистого океана.

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