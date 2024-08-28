Куда уехать в отпуск, если вам понравилась Испания: три варианта

Некоторые места настолько прекрасны, что туда хочется возвращаться снова и снова. Однако все равно рано или поздно знакомые пейзажи надоедают, а душа стремится к новым впечатлениям.

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Испания всегда привлекала путешественников своим богатым культурным достоянием, великолепными пляжами и неповторимой архитектурой. Однако Express предложил три менее известных, но не менее увлекательных направления, которые стоит посетить.

Черногория

Черногория, расположенная на Балканах, может стать вашим любимым новым местом для отдыха. Пераст – небольшой, но необыкновенно живописный городок на берегу Боки Которской, очаровывает своим средневековым шармом. А остров Святого Георгия и церковь Богоматери на скалах являются настоящими жемчужинами этой страны.

Здесь вы сможете насладиться спокойствием и невероятными видами. Чистая вода, величественные горы и многочисленные пляжи создают идеальные условия для отдыха. Атмосфера в стране несколько похожа на хорватскую, но с меньшими толпами туристов и с более привлекательными ценами.

Армения

Второе направление, которое следует рассмотреть – Армения, а точнее, ее столица Ереван. Этот город поразит вас своими удивительными видами, волшебными горами и богатой историей. Ереван сочетает в себе древние традиции и современный ритм жизни, создавая надолго запоминающуюся атмосферу.

Местные жители доброжелательны и гостеприимны, что сделает ваше пребывание еще более приятным. В Ереване есть, чем заняться. Вы можете посетить многочисленные музеи, наслаждаться вкусными бранчами в уютных кафе или отправиться на экскурсии в удивительные природные и культурные достопримечательности.

Словакия

Если вы ищете бюджетный вариант для выходных, Словакия, в частности, Братислава, станет идеальным выбором. Этот город предлагает очаровательный старый центр, вкусную еду и многочисленные кафе, где можно провести незабываемые часы, наслаждаясь местной атмосферой.

В Братиславе много интересных мест для посещения, но особенно поражает замок с прекрасными видами на город и реку Дунай.

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