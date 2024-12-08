Куда уйти от снега и дождя в Европе: лучшие направления

Зима – прекрасное время года: снег, гирлянды на елках, рождественские ярмарки создают атмосферу праздника и чудес. Однако зима – это еще и холод, дожди и пронизывающие ветры, от которых хочется укрыться. Кто же не скучает по теплу и солнцу?

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Южная часть Европы обеспечивает много солнечного света и умеренных (даже если не совсем тропических) температур. Более того, путешествие в несезон означает, что жилье и аренда автомобиля могут быть доступнее. Эксперты рассказали о лучших направлениях для зимних путешествий.

Алгарве, Португалия

Благодаря более чем 300 солнечным дням в год и 87 пляжам Алгарве становится все более популярным местом зимнего отдыха. Это сезон, когда водопады оживают в заполненных эвкалиптами горах Моншике, а перелетные птицы слетаются в природный парк Риа-Формоза. Даже на популярном пляже Квинта-ду-Лаго в это время года царит блаженная тишина. Если вы можете выдержать температуру моря до 14°C, это также удачный сезон для серфинга.

Мальта

Мальта может быть слишком жаркой летом. Поэтому зимние месяцы идеально подходят для путешествий в это средиземноморское островное государство. Скалолазание и пешие прогулки особенно приятны в межсезонье, поскольку сельская местность в эту пору самая зеленая. Любителям культуры и истории стоит увидеть рассвет зимнего солнцестояния 22 декабря в храме Мнайдра, где солнце освещает точные края древнего мегалита. В феврале Мальтийский карнавал принесет многочисленные парады и вечеринки.

Сицилия, Италия

Очаровательная Сицилия полна ярких красок зимой. Созревают цитрусовые. Прилавки продуктовых рынков в Катания и Палермо скрипят под тяжестью свежих овощей, рыбы и сезонных грецких орехов. А по всему острову местные жители готовятся в Карнавал (самый известный праздник Carnevale Acireale проходит в 2025 году с 16 февраля по 4 марта).

Кипр

С более чем 340 солнечных дней в год, Кипр является лучшим выбором для теплой зимы в Европе. Пока снег сверкает на вершинах гор Троодос, прибрежные районы, особенно на востоке, остаются теплыми и сухими. В Ларнаке можно увидеть фламинго на соленом озере. Отправившись на запад острова, можно исследовать исторические сокровища, такие как Гробницы королей 3-го века до нашей эры и древний Курион.

Балеарские острова, Испания

Эти испанские острова не менее привлекательны зимой. На Ибице исчезнут шумные ритмы и толпы вечеринок, но можно наблюдать невероятные закаты на пляжах. На Майорке потише и подешевле. Менорка, которая менее посещаема, привлекает любителей природы благоприятной погодой для прогулок по побережью Ками-де-Кавальс, тогда как крошечная Форментера манит тех, кто хочет полного уединения. Относительно умеренные температуры моря позволяют заниматься дайвингом вокруг Балеарских островов круглый год.

Мадейра, Португалия

Мягкие зимы являются стандартными для Мадейры, португальского архипелага примерно в 500 км к северу от Канарских островов. Температура здесь редко опускается ниже 14 ° C, поэтому климат называют "вечной весной". Если вы предпочитаете сушу, неровная местность Мадейры идеально подходит для пеших прогулок. Пройдите по тропе вдоль древней сети каналов, которые распределяли воду вокруг острова на протяжении веков. Следует также посетить роскошный дворец Бельмонда Рида в Фуншале.

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