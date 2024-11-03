Культовые фильмы, снятые на реальных событиях: подборка на выходные

Говорят, нет лучшего сценариста, чем сама жизнь. И это доказывает успех фильмов, снятых по реальным событиям – многие из них входят в топ лучших кинолент всех времен.

Видео дня

Издание "Спека" собрало десятку таких фильмов. Они считаются эталонами в своем жанре, а еще многому учат зрителей.

Список Шиндлера

Картина, снятая Стивеном Спилбергом, воспевает подвиг немецкого предпринимателя Оскара Шиндлера. Во время Второй мировой войны он спасал евреев от Холокоста. Он рисковал всем и сохранил сотни жизней. Фильм о нем получился очень эмоциональным и глубоким. А его история учит человечности даже в самых страшных обстоятельствах.

Социальная сеть

Созданный Марком Цукербергом Facebook без преувеличения изменил все общество. При этом за разработкой платформы стояла история непростых отношений между всеми причастными. Дэвид Финчер мастерски экранизировал эту историю о том, как молодежь хочет изменить мир, но все равно попадает в сети соблазнов богатством и властью.

Аполло 13

Полет к Луне был очень ответственной миссией для американских астронавтов. И режиссер Рон Говард мастерски передал это напряжение. Он показал, какая ответственность лежала на героях и как они с ней справлялись. Отдельной похвалы в свое время заслужила визуализация космического полета.

Игра в имитацию

Гениальный английский математик Алан Тьюринг во время Второй мировой войны внес огромный вклад в победу над гитлеровской Германией, взломав код шифровальной машины "Энигма". Она позволяла нацистам беспрепятственно планировать свои операции. Тем не менее, после войны Тьюринг вместо того, чтобы стать национальным героем, превращается в изгнанника. Личную драму ученого блестяще поставил Мортен Тильдум, а воплотил Бенедикт Камбербетч.

Игры разума

Еще одна история ученого, который, несмотря на свою гениальность, прожил полную драмы жизнь. Математик Джон Нэш получил Нобелевскую премию по экономике в 1994 году, но при этом бесконечно был вынужден бороться с шизофренией, порой превращавшей его жизнь в ад. Постановщиком фильма выступил Рон Говард, а главного героя сыграл Рассел Кроу.

В центре внимания

Проблема сексуальных преступлений в католической церкви умалчивалась десятилетиями, если не столетиями. Пока за нее не взялись журналисты газеты "Бостон глоуб". Картину о том, каким напряженным и эмоционально непростым для них оказалось это достопамятное расследование поставил Том Маккарти. Он особенно громко напомнил миру о важности работы журналистов.

Отель Руанда

Геноцид в Руанде в 1994 году стоил жизни почти миллиону представителей народа тутси. И погибших могло быть еще больше, если бы не Пол Русесабагин – обычный менеджер отеля в городе Кигали. Оказавшись перед сложным нравственным выбором, он поставил себя под угрозу, чтобы спасти сотни жизней. Режиссер Терри Джордж и актер Дон Чидл блестяще исследовали природу героизма обычного человека.

Человек, изменивший все

Мир спорта, похоже, полагается на возможности человеческого тела. Однако менеджер бейсбольной команды Окленд Эйс Билли Бин доказал, что и аналитический ум может приносить незаурядные результаты. Его увлекательную историю экранизировал Беннет Миллер, который позвал на главную роль Брэда Питта.

Король говорит

Можно быть даже настоящим королем и править целой империей – это не убережет тебя от психологических проблем из-за определенных особенностей. Впрочем, каждый способен преодолеть себя. Именно об этом рассказывает картина Тома Гупера, посвященная английскому королю Джорджу VI и его невероятному пути к преодолению заикания. Неуверенного в себе монарха, который меняет себя, воплотил блестящий Колин Ферт.

Игра на понижение

Что может быть скучнее глобального финансового кризиса? С этим не согласился режиссер Адам Маккей, решивший в остроумной форме рассказать о том, как надулся финансовый пузырь на рынке недвижимости США, который поставил весь мир на грань экономического краха в 2007-2008 годах. Динамичная история увлекательно объясняет сложные экономические термины и показывает, как от неправильных решений обычных людей запускается механизм глобальной катастрофы.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку лучших триллеров на Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.