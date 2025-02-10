Культовый тертый пирог с вишнями к чаю: как приготовить популярный десерт
Тертый пирог – популярный десерт, в основе которого песочное тесто и сочная ягодная начинка. К чаю такая выпечка – это именно то, что нужно. Очень удобно дать с собой на гостинец и, к тому же, пирог долго остается свежим.
Идея приготовления тертого пирога с вишнями к чаю опубликована на странице фудблогера Дарьи с никомtuleneva.bakery в Instagram. Подойдут замороженные ягоды, которые вы
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло (натертое на терке) – 180 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 30 г
- сахар – 100 г
- мука – 420 г
- разрыхлитель – 8 г
- соль – 2 г
- ванильный сахар (или ванильная паста) – 10 г
Ингредиенты для начинки:
- вишня (замороженная) – 300 г
- сахар – 100 г
- кукурузный крахмал – 20 г
Способ приготовления:
1. В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар и соль.
2. Добавить натертое сливочное масло.
3. Растереть все руками до состояния крошки.
4. Ввести яйца, сметану и ваниль.
5. Замесить мягкое тесто.
6. Положить тесто в морозильную камеру.
7. Для начинки смешать вишню, сахар и крахмал. Довести до кипения на плите, проварить 1 минуту после закипания и охладить.
8. Замороженное тесто натереть на терке.
9. Выложить половину теста в форму, сверху распределить начинку, затем накрыть второй частью теста.
10. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 25 минут, пока пирог не станет золотистым.
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