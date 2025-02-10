Культовый тертый пирог с вишнями к чаю: как приготовить популярный десерт

Тертый пирог – популярный десерт, в основе которого песочное тесто и сочная ягодная начинка. К чаю такая выпечка – это именно то, что нужно. Очень удобно дать с собой на гостинец и, к тому же, пирог долго остается свежим.

Видео дня

Идея приготовления тертого пирога с вишнями к чаю опубликована на странице фудблогера Дарьи с никомtuleneva.bakery в Instagram. Подойдут замороженные ягоды, которые вы

Ингредиенты для теста:

сливочное масло (натертое на терке) – 180 г

яйца – 2 шт.

сметана – 30 г

сахар – 100 г

мука – 420 г

разрыхлитель – 8 г

соль – 2 г

ванильный сахар (или ванильная паста) – 10 г

Ингредиенты для начинки:

вишня (замороженная) – 300 г

сахар – 100 г

кукурузный крахмал – 20 г

Способ приготовления:

1. В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар и соль.

2. Добавить натертое сливочное масло.

3. Растереть все руками до состояния крошки.

4. Ввести яйца, сметану и ваниль.

5. Замесить мягкое тесто.

6. Положить тесто в морозильную камеру.

7. Для начинки смешать вишню, сахар и крахмал. Довести до кипения на плите, проварить 1 минуту после закипания и охладить.

8. Замороженное тесто натереть на терке.

9. Выложить половину теста в форму, сверху распределить начинку, затем накрыть второй частью теста.

10. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 25 минут, пока пирог не станет золотистым.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: