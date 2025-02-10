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Культовый тертый пирог с вишнями к чаю: как приготовить популярный десерт

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
24
Культовый тертый пирог с вишнями к чаю: как приготовить популярный десерт

Тертый пирог – популярный десерт, в основе которого песочное тесто и сочная ягодная начинка. К чаю такая выпечка – это именно то, что нужно. Очень удобно дать с собой на гостинец и, к тому же, пирог долго остается свежим.

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Идея приготовления тертого пирога с вишнями к чаю опубликована на странице фудблогера Дарьи с никомtuleneva.bakery в Instagram. Подойдут замороженные ягоды, которые вы

Культовый тертый пирог с вишнями к чаю: как приготовить популярный десерт

Ингредиенты для теста:

  • сливочное масло (натертое на терке) – 180 г
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 30 г
  • сахар – 100 г
  • мука – 420 г
  • разрыхлитель – 8 г
  • соль – 2 г
  • ванильный сахар (или ванильная паста) – 10 г

Ингредиенты для начинки:

  • вишня (замороженная) – 300 г
  • сахар – 100 г
  • кукурузный крахмал – 20 г

Способ приготовления:

Культовый тертый пирог с вишнями к чаю: как приготовить популярный десерт

1. В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар и соль.

2. Добавить натертое сливочное масло.

Культовый тертый пирог с вишнями к чаю: как приготовить популярный десерт

3. Растереть все руками до состояния крошки.

4. Ввести яйца, сметану и ваниль.

Культовый тертый пирог с вишнями к чаю: как приготовить популярный десерт

5. Замесить мягкое тесто.

6. Положить тесто в морозильную камеру.

Культовый тертый пирог с вишнями к чаю: как приготовить популярный десерт

7. Для начинки смешать вишню, сахар и крахмал. Довести до кипения на плите, проварить 1 минуту после закипания и охладить.

Культовый тертый пирог с вишнями к чаю: как приготовить популярный десерт

8. Замороженное тесто натереть на терке.

9. Выложить половину теста в форму, сверху распределить начинку, затем накрыть второй частью теста.

Культовый тертый пирог с вишнями к чаю: как приготовить популярный десерт

10. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 25 минут, пока пирог не станет золотистым.

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