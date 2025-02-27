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Куриная печень с яблоками в винно-вишневом соусе: рецепт ресторанного изысканного блюда в домашних условиях

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
318
Рецепт печени

Куриная печень – не только бюджетный, но и очень вкусный продукт, который нужно есть всем, по мнению экспертов. Стоит отметить, что готовить ее можно по-разному, тушить с овощами, жарить, а также готовить паштеты и отбивные.

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Как вкусно приготовить печень

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной печени с яблоками и глазурью с вина.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1-2 яблока
  • 1 ст.л масла растительного 
  • 1 ч.л сливочного масла
  • 1 ч.л сахара
  • 500 г куриной печени
  • 2-3 ст.л муки
  • 2-3 ст.л крахмала
  • соль, перец
  • масло
  • вино красное – 150 мл
  • сахар – 50 г
  • вишни 

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите, порежьте. Жарьте их на смеси масло+сливочное с двух сторон. Это довольно быстро, потому что яблоки должны остаться в альденте. В конце добавляем сахар. Он растворился – готово.

Жареная печень

2. Печень помойте, порежьте, обваляйте в муке с крахмалом, обжарьте с двух сторон.

Приготовление блюда

3. Глазурь: в вино добавьте сахар, вишни, готовьте до густого состояния. Выложите печень и готовьте еще несколько минут.

Готовое блюдо

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