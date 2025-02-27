Куриная печень с яблоками в винно-вишневом соусе: рецепт ресторанного изысканного блюда в домашних условиях
Куриная печень – не только бюджетный, но и очень вкусный продукт, который нужно есть всем, по мнению экспертов. Стоит отметить, что готовить ее можно по-разному, тушить с овощами, жарить, а также готовить паштеты и отбивные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной печени с яблоками и глазурью с вина.
Ингредиенты:
- 1-2 яблока
- 1 ст.л масла растительного
- 1 ч.л сливочного масла
- 1 ч.л сахара
- 500 г куриной печени
- 2-3 ст.л муки
- 2-3 ст.л крахмала
- соль, перец
- масло
- вино красное – 150 мл
- сахар – 50 г
- вишни
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите, порежьте. Жарьте их на смеси масло+сливочное с двух сторон. Это довольно быстро, потому что яблоки должны остаться в альденте. В конце добавляем сахар. Он растворился – готово.
2. Печень помойте, порежьте, обваляйте в муке с крахмалом, обжарьте с двух сторон.
3. Глазурь: в вино добавьте сахар, вишни, готовьте до густого состояния. Выложите печень и готовьте еще несколько минут.
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