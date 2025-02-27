Куриная печень с яблоками в винно-вишневом соусе: рецепт ресторанного изысканного блюда в домашних условиях

Куриная печень – не только бюджетный, но и очень вкусный продукт, который нужно есть всем, по мнению экспертов. Стоит отметить, что готовить ее можно по-разному, тушить с овощами, жарить, а также готовить паштеты и отбивные.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной печени с яблоками и глазурью с вина.

Ингредиенты:

1-2 яблока

1 ст.л масла растительного

1 ч.л сливочного масла

1 ч.л сахара

500 г куриной печени

2-3 ст.л муки

2-3 ст.л крахмала

соль, перец

масло

вино красное – 150 мл

сахар – 50 г

вишни

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите, порежьте. Жарьте их на смеси масло+сливочное с двух сторон. Это довольно быстро, потому что яблоки должны остаться в альденте. В конце добавляем сахар. Он растворился – готово.

2. Печень помойте, порежьте, обваляйте в муке с крахмалом, обжарьте с двух сторон.

3. Глазурь: в вино добавьте сахар, вишни, готовьте до густого состояния. Выложите печень и готовьте еще несколько минут.

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