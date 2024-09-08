Lenovo разработала ноутбук, автоматически возвращающий экран к пользователю: результат на видео

Lenovo продемонстрировала концепцию ПК Auto Twist AI, которая может отслеживать движения и поворачивать свой дисплей лицом к пользователю. Ноутбук может преобразовываться в разные режимы в ответ на голосовые команды.

Видео дня

ThinkBook Auto Twist AI PC, последний концептуальный ноутбук Lenovo, имеет шарнир, который можно поворачивать в любом направлении и раскладывать экран ровно для режима планшета. Эксперты подробно рассказали о новинке и показали видео презентации.

Twist AI – это моторизированный вариант форм-фактора Twistable, существующий более 20 лет. Большинство современных ноутбуков 2-в-1 имеют шарниры на 360 градусов, позволяющие им складываться обратно в режим планшета с клавиатурой наружу.

HP и Acer выпустили ноутбуки-трансформеры еще в 2002 году – они вращались на центральной петле, а затем складывались над клавиатурой. Когда HP и Lenovo ненадолго возродили форм-фактор в 2012 году, их стали называть традиционными планшетами-трансформерами.

Особенность Lenovo Twist AI PC состоит в том, что она моторизована, может подчиняться голосовым командам и может автоматически следовать за пользователем.

Блок реагирует на голосовые команды в течение 1-2 секунд, но в общей сложности трансформации ноутбука требуется около 10 секунд.

Директор по коммуникациям Lenovo Джефф Витт сказал The Verge, что функционал будет особенно полезен и удобен во время видеозвонков.

Здесь нет тонны ИИ, лишь некоторые базовые вещи, которые вы можете делать с помощью NPU – именно наличие NPU делает его компьютером с искусственным интеллектом.

Lenovo также выпустила свои новые функциональные ноутбуки Aura Edition, начиная с ThinkPad X1 Carbon Gen 13 и Yoga Slim 7i. Они в первую очередь отличаются программным обеспечением, которое по сути является расширенными или обновленными версиями того, что доступно в Windows, а также доступом к своему роду персонализированной поддержки (например, HP Dragonfly Pro). Например, Attention позволяет установить таймеры внимания и оповещения об отключении звука. Collaboration включает определенный пользователем набор эффектов Windows Studio. Smart Share похож на Windows Unison, но более плавный.

Ноутбуки создавались совместно с Intel, потому базируются на новых процессорах серии Core Ultra 200V.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как легко и быстро почистить ноутбук от грязи и пыли.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.