Леопард все еще в тренде Николь Шерзингер показала модный образ

Наверное, нет столь противоречивого принта в одежде и моде, как леопардовый. Однако пока одни называют его слишком провокационным, другие говорят, что он давно стал классикой и никогда не выйдет из трендов.

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В этом осенне-зимнем сезоне леопард снова в моде. И это продемонстрировала певица и актриса Николь Шерзингер, пришедшая на шоу Live With Kelly and Mark, чтобы обсудить свою роль в новой бродвейской постановке мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Бульвар Сансет". Об этом пишет издание WWD.

На съемочную площадку Шерзингер прибыла в миди-платье с леопардовым принтом. Она соединила ее с замшевыми каблуками цвета тауп и золотыми украшениями, включая серьги-кольца и ожерелье с подвеской. Бывшая Pussycat Doll собрала свои темные локоны в гладкую прическу, а ее макияж состоял из розовых румян и подводки для глаз.

В разговоре с ведущими Келли Рипой и Марком Консуэлосом Шерзингер поделилась, что имеет нечто общее с персонажем, которого она играет на бродвейской сцене. "На самом деле я живу прямо над бульваром Сансет [в Лос-Анджелесе] Я – современная Норма Десмонд", – цитирует ее издание.

Леопардовый принт доминировал на подиумах в показах сезона осень 2024 года. Его использовали в своих коллекциях такие бренды как Christian Dior, Isabel Marant и No. 21. Кроме того, именно этот рисунок на ткани является одним из ключевых компонентов эстетики "Жены мафии", которая захватила TikTok в начале этого года.

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