Лесные пожары в Греции: безопасно ли там для туристов и стоит ли отменить запланированный отпуск

Греция продолжает страдать от лесных пожаров. Чрезвычайная ситуация началась в воскресенье, 11 августа. Огонь продолжает поражать пригороды северных Афин, и по состоянию на 13 августа было объявлено предупреждение об эвакуации в приморском городе Неа Макри.

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Более 700 пожарных борются с пламенем, что распространяется из-за рекордно высоких температур и сильного ветра. Издание The Times рассказало, насколько серьезна опасность и стоит ли туристам отменять отпуска.

Какие регионы наиболее опасны

Премьер-министр Кириакос Мицотакис предупредил, что этот конец лета будет особенно опасен из-за лесных пожаров, и страна удвоит свои противопожарные силы и введет новую тактику тушения. Представитель пожарной службы Вассилиос Ватракогианнис добавил, что в настоящее время пламя активно преимущественно вокруг городов Марафон и Пентели. Тело одного человека было обнаружено пожарными в магазине в городе Врилисия на окраине северных Афин.

Огонь достигал высоты 25 метров, поэтому властям пришлось эвакуировать жителей более десятка районов в гостиницы и временные приюты. Пожары продолжают разгораться на севере Афин, в лесистом регионе вблизи деревень Варнавас и в Пентеле.

Несколько самолетов и вертолетов для водяной бомбардировки пытаются остановить дальнейшее распространение пламени, достигшего горы Пентеликус 12 августа. Половина Греции находится в состоянии повышенной опасности.

Какие острова не пострадали

В целом нет причин отменять поездки на популярные острова. Крит, Родос и Кос не пострадали от пожаров.

Милос, Миконос, Наксос, Парос, Санторини, Сифнос, Сикинос, Сирос и Тинос, Спорады, Алоннисос, Скиатос, Скопелос и Скирос и северные курорты Салоник сейчас безопасны для туристов, отмечают представители властей.

Однако жара продолжается, а это значит, что путешественники должны быть осмотрительными и принять необходимые меры, чтобы обезопасить себя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лесные пожары также бушуют в Турции. Пламя охватило пять провинций, людей эвакуировали.

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