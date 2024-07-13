Лето-2024 станет одним из лучших в жизни для трех знаков зодиака: кому предсказывают невиданный успех

Каждое время года и каждый месяц несет за собой не только новые возможности, но и вызовы, и испытания. Однако иногда некоторым людям везет и неудачи и разочарования обходят их стороной.

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По словам астрологов, этим летом особенно повезло Близнецам, Львам и Весам. Благодаря благоприятному движению планет, они могут ожидать невиданного успеха и гармонии.

Близнецы

Преуспевающая планета Юпитер начала свое годичное пребывание в вашем знаке в мае, поэтому это лето станет одним из лучших. Это идеальное время, чтобы поверить в себя и убедиться в том, что вселенная способствует вашему счастью. Оптимистичная и обильная энергия Юпитера на вашей стороне, поэтому вы можете обнаружить, что перед вами возникает множество возможностей, которые могут помочь достичь целей.

Один из самых приятных и счастливых моментов вашего года наступит в последнюю неделю лета. Две благодатные планеты будут сближаться в мощных частях вашей карты. В результате вы испытаете увлекательное чувство неслучайных случайностей и уверенности.

Лев

Этим летом ретроградный Меркурий поразит ваш знак. Но даже это не сможет помешать положительной энергии, царящей на вашем пути. Преуспевающая планета Юпитер проведет все лето в вашем одиннадцатом доме надежд и желаний. Это часть карты, которая, естественно, ассоциируется с удачей. Кроме того, Венера будет находиться в вашем знаке с 11 июля по 4 августа, предоставляя вам сияние и облегчая привлечение вещей, которые вы хотите видеть в своей жизни.

19 июля, когда Венера будет находиться в вашем знаке, она будет взаимодействовать с Северным узлом судьбы, принося увлекательные приключения и связи. Ожидайте приятное чувство порядка и гармонии. Впоследствии Венера положительно соединится с Юпитером, добавляя оптимизм и позитив в ваше видение будущего. Солнце в вашем знаке повторит это движение к Юпитеру 7 августа, так что ждите того, что будете всегда оказываться в нужном месте в нужное время.

Весы

Счастливый Юпитер проводит лето в вашем девятом доме приключений, исследований и судьбы, поэтому это идеальное время, чтобы совершить скачок веры и воспользоваться своей интуицией. Благодаря благоприятным энергиям вселенной это лето – время для оптимизма, расширения горизонтов и веры в то, что риск окупится. Один из самых приятных моментов лета наступит, когда Юпитер будет взаимодействовать с Венерой. С двумя благотворительными планетами, объединяющимися в увлекательных частях вашей карты, вы испытаете трогательное чувство магии и взаимосвязи с космосом.

Когда руководящая планета возвращается домой в ваш знак – это всегда несет положительные последствия и именно это будет происходить в последний месяц лета. Венера войдет в знак Весов 29 августа, наполняя вашу ауру неотразимой привлекательностью.

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