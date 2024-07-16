Lotus показал свое сверхмощное авто и разбил его в следующие минуты. Видео

Современный автомобильный мир поражает быстротой развития, технологическими инновациями и экстравагантными дизайнами. К примеру, недавно мир удивил Lotus Evija – первый полностью электрический гиперкар.

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Презентация этого авто стала настоящим событием в мире автомобильной индустрии, однако один из его заездов имел неожиданный и драматический поворот. В сети появилось видео того, как оно разбилось прямо на старте.

Lotus Evija реализует самые современные технологии и достижения инженерной мысли. Этот электрический гиперкар имеет четыре двигателя, которые через планетарную трансмиссию приводят в движение каждый свое колесо. Их суммарная мощность составляет 2000 лошадиных сил.

От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется менее 3 секунд, от 0 до 300 км/ч – за 9 секунд, а максимальная скорость составляет более 320 км/ч.

На Гудвудском фестивале скорости на Lotus Evija X возлагались большие надежды. Сначала автомобиль оправдал ожидания и проехал третий самый быстрый круг в истории Нюрбургринга со временем 6 минут 24 секунды. Однако уже следующий заезд прошел не столь удачно.

Отъехав всего несколько метров от старта и подняв клубы дыма, Lotus Evija X внезапно повернул направо и врезался в тюки сена. Передняя часть автомобиля была раздавлена, но водитель, к счастью, не пострадал.

Дикторы подозревают, что сложное программное обеспечение, которое должно согласовывать четыре двигателя сверхмощного электрокара, повлияло на то, что водитель мгновенно потерял контроль. Но пока Lotus не даст комментарий, нельзя знать наверняка, что именно случилось.

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