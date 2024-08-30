Лучше автобусом: в каких странах наиболее опасные дороги для поездок на машине

Отпуск в Европе хорош еще и тем, что отправиться можно просто на собственном авто. Но при этом стоит, во-первых, приобрести все соответствующие страховки и разрешения, а во-вторых, изучить, насколько безопасны местные дороги.

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Издание Euronews опубликовало данные исследования, которое назвало наиболее опасные для водителей и их пассажиров страны Евросоюза. Ситуацию изучала компания Vignette Switzerland, предоставляющая электронные виньетки для оплаты проезда по автомагистралям. Ее эксперты проанализировали свежие данные Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC) о смертности на автомобильных дорогах. И назвали страны, где ситуация самая плохая.

Первое место в не слишком почетном рейтинге заняла Болгария. В 2023 году там было зарегистрировано на 79% больше смертей на дорогах, чем в среднем по Евросоюзу. За год автодороги Болгарии унесли жизни 523 человек. Это почти 82 человека на миллион жителей.

В то же время эксперты рекомендуют путешествовать Болгарией на общественном транспорте. Сеть автобусных и железнодорожных маршрутов здесь достаточно развита, а цены на билеты по сравнению со многими другими европейскими странами доступны.

На второй позиции списка оказалась Румыния. В 2023 году в ДТП здесь погибли 1545 человек. Это 81 человек на миллион жителей. Этот показатель на 78% больше средних цифр по ЕС. Здесь тоже удобнее и безопаснее передвигаться на автобусах и поездах. Тем более что Румыния имеет хорошее железнодорожное сообщение с Болгарией и Венгрией.

Третью и четвертую строчку занимают Сербия и Латвия. В этих странах смертность на дорогах на 66% выше, чем в среднем по ЕС. Что характерно, это тоже страны с хорошо развитым наземным общественным транспортом дальнего, в том числе международного сообщения.

Одна из самых привлекательных туристических стран Европы Хорватия заняла в списке пятую строчку. Показатель смертности на дорогах здесь на 56% больше среднеевропейского. За ней расположились Португалия (32%), Греция (31%) и Литва (23%).

Италия – на девятой позиции. В прошлом году на автодорогах здесь погибли 3094 человека – около 54 погибших в ДТП на миллион жителей. Что на 15% больше, чем в среднем по отношению к ЕС. Польша с показателем 13% превышения замыкает десятку.

Что делать, чтобы не попасть в ДТП во время отпуска

Полиция, туристические регуляторы и врачи регулярно выпускают рекомендации, как вести себя на дорогах, чтобы не попасть в ДТП. Особенно, если вы за рулем. Для этого нужно следующее:

почаще останавливайтесь и делайте перерывы;

не забывайте пить воду в жаркие дни;

обязательно обращайте внимание на все скоростные ограничения и предупреждения на дорогах.

В некоторых странах Европы существуют также отдельные правила, которыми следует поинтересоваться до того, как отправитесь туда в автопутешествия. Так, в большинстве стран ЕС запрещено перевозить детей на переднем сиденье автомобиля, а во Франции, Испании и Швейцарии водители, которые носят очки, должны иметь при себе вторую пару.

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