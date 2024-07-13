Лучше ChatGPT? В Китае разработали новый уникальный инструмент ИИ

На Всемирной конференции по исскуственному интеллекту, которая состоялась на прошлой неделе в Шанхае, китайская компания SenseTime представила свою новую разработку. Обновленная версия языковой модели называется SenseNova 5.5 и содержит существенные улучшения по сравнению с предыдущей версией SenseNova 5.0.

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Как пишет издание Interesting Engeneering, модель позиционируется как прямой конкурент разработки американской компании OpenAI – широко известного GPT-4. Более того, SenseTime утверждает, что ее детище способно с ним конкурировать.

Сообщается, что на выставке SenseNova 5.5 выполнила довольно сложные задачи – смогла идентифицировать и описать мягкую игрушку в виде щенка в кепке SenseTime, а также давала отзыв о рисунке и мгновенно читала и резюмировала страницу текста.

Сейчас компания SenseTime планирует раздать 50 миллионов бесплатных токенов, чтобы привлечь как можно больше пользователей к запуску SenseNova 5.5. Их будет обслуживать персонал, который поможет новым клиентам бесплатно перейти с OpenAI на услуги китайского разработчика.

Причиной тому стал запрет, который OpenAI ввел с 9 июля. Пользователям из Китая и Гонконга отныне нельзя использовать продукты компании даже через сервисы обхода блокировок. ChatGPT ранее был заблокирован китайским правительством, но оставался доступным через VPN.

"Мы делаем дополнительные шаги по блокированию трафика API из регионов, где мы не поддерживаем доступ к сервисам OpenAI", – сообщил Bloomberg представитель OpenAI. Обозреватели связывают такое решение с ростом политической напряженности между Пекином и Вашингтоном. Ожидается, что китайские пользователи теперь начнут массово переходить на местные сервисы искусственного интеллекта. В их привлечении и заинтересована SenseTime.

По словам Сяоху Чжу, основателя шанхайского Центра безопасного искусственного интеллекта, такое решение американской компании вызвало беспокойство в Китае. По мнению Чжу, это поднимает вопрос о равноправном доступе к технологиям искусственного интеллекта во всем мире.

Впрочем, местные разработчики технологий искусственного интеллекта, а также Baidu, Zhipu AI и другие, решили воспользоваться шансом на привлечение новых пользователей. Они раздают бесплатные токены на использование своих услуг и предлагают помощь в переходе на свои модели.

Ожидается, что в результате решения OpenAI в Китае может ускориться развитие собственных компаний искусственного интеллекта. В стране существует не менее 130 крупных языковых моделей, что составляет 40% от общего количества в мире. По этому показателю китайский рынок уступает только США. В то же время, согласно недавнему отчету Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Китай стал ведущей страной в области патентов на генеративный искусственный интеллект, выдав в шесть раз больше патентов, чем США.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, НАТО выделит 1 млрд евро на искусственный интеллект, роботов и космические технологии.

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