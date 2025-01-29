Лучше котлет: как приготовить сытные зразы из фарша на обед
Зразы – отличная альтернатива привычным котлетам. Изделия можно приготовить в духовке, они будут нежирными и очень сочными. В дополнение подойдет любой гарнир.
Как приготовить зразы в духовке на обед, рассказала фудблогерка с ником bouquet of bruschettas в Instagram. Очень вкусно подать со свежим салатом.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- яйца вареные – 2 шт.
- яйцо сырое – 1 шт.
- панировочные сухари – 3 ст. л.
- лук – 1 шт.
- соль, перец, специи для курицы, копченая паприка
- масло для смазки
Способ приготовления:
1. Смешать фарш с сырым яйцом, мелко нарезанным луком, сухарями, солью и специями.
2. Для начинки вареные яйца порезать кубиками.
3. Из фарша сделать лепешки.
4. в центр выложить яйцо, сформировать влажными руками зразы.
5. Выложить зразы на противень, смазать растительным маслом.
6. Присыпать копченой паприкой и запекать в духовке при 180 градусах около 20–25 минут.
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