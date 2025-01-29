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Лучше котлет: как приготовить сытные зразы из фарша на обед

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
1,3 т.
Лучше котлет: как приготовить сытные зразы из фарша на обед

Зразы – отличная альтернатива привычным котлетам. Изделия можно приготовить в духовке, они будут нежирными и очень сочными. В дополнение подойдет любой гарнир.

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Как приготовить зразы в духовке на обед, рассказала фудблогерка с ником bouquet of bruschettas в Instagram. Очень вкусно подать со свежим салатом.

Лучше котлет: как приготовить сытные зразы из фарша на обед

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • яйца вареные – 2 шт.
  • яйцо сырое – 1 шт.
  • панировочные сухари – 3 ст. л.
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец, специи для курицы, копченая паприка
  • масло для смазки

Способ приготовления:

Лучше котлет: как приготовить сытные зразы из фарша на обед

1. Смешать фарш с сырым яйцом, мелко нарезанным луком, сухарями, солью и специями.

Лучше котлет: как приготовить сытные зразы из фарша на обед

2. Для начинки вареные яйца порезать кубиками.

Лучше котлет: как приготовить сытные зразы из фарша на обед

3. Из фарша сделать лепешки.

4. в центр выложить яйцо, сформировать влажными руками зразы.

Лучше котлет: как приготовить сытные зразы из фарша на обед

5. Выложить зразы на противень, смазать растительным маслом.

Лучше котлет: как приготовить сытные зразы из фарша на обед

6. Присыпать копченой паприкой и запекать в духовке при 180 градусах около 20–25 минут.

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