Лучше не доверяйте им секреты: три знака зодиака не умеют держать язык за зубами

Доверие стоит слишком дорого. Иногда так хочется поделиться с другом своей тайной, но потом возникает разочарование. О личной тайне узнает широкий круг знакомых. Астрологи говорят, что трем знакам зодиака лучше не доверять секреты.

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Близнецы, Весы и Стрельцы не умеют держать язык за зубами. Иногда они говорят лишнее нечаянно, и потом очень сожалеют о последствиях.

Близнецы

Близнецы не умеют хранить секреты. Если у вас есть глубокая темная тайна, никогда не рассказывайте ее Близнецам. Этот воздушный знак будет кляться, что не предаст ваше доверие, но потом потянется к своему телефону, создаст групповой чат и немедленно все всем расскажет.

Будучи знаком, которым управляет Меркурий, планета общения, Близнецы не могут удержаться от соблазна поделиться яркой историей. Если вы доверите им тайну, волнение будет бурлить внутри них, пока оно в конце концов не вырвется, как клапан давления. Именно тогда они расскажут все: от частных историй до личных подробностей. Близнецы также могут искренне верить, что рассказать все маме или одному близкому другу не считается раскрытием вашей тайны.

Весы

Весы часто делятся секретами намеренно, чтобы сохранить мир. Этим знаком управляет Венера, а это значит, что они будут оставаться рядом и поддерживать вас, несмотря ни на что. Тем не менее, они также могут нечаянно раскрыть ваши секреты.

Весы часто чувствуют себя миротворцами в непростых ситуациях. Поскольку они хотят быть уверены, что все довольны, они часто берут на себя обязательство делиться чужими секретами, чтобы прояснить ситуацию. Одно время они могут хранить тайны других людей с определенным чувством вины, но в конце концов решают раскрыть все карты ради блага человечества. Весы – подлинный воздушный знак во всех смыслах этого слова. Они любят сплетничать просто ради развлечения, но особенно после коктейля или за частным разговором на кухне.

Стрелец

Любители веселья Стрельцы обожают общаться, а это значит, что они имеют широкий круг друзей, коллег и знакомых. Если они почувствуют, что темы разговоров иссякли, или если заметят небольшое затишье в чате, то мгновенно заполнят пробелы буквально всем, что приходит на ум, включая чьи-то секреты.

Этому огненному знаку нравится быть в центре внимания. Они не прочь организовать сплетническую беседу – Весы и Близнецы также могут прийти. Они раскроют тайну только для того, чтобы удивить или посмеяться – и сделают это без угрызений совести.

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