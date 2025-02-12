Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке
Рулетики из куриного филе – настоящая находка для занятых хозяйок. Всего из нескольких простых ингредиентов вы получаете полноценное блюдо для праздничного стола или каждый день. А если у вас есть сомнения, что курица может быть сухой – об этом беспокоиться точно не стоит.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Такие рулетики могут стать идеальным дополнением к картофелю или любому другому гарниру.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3-4 шт.
- соль, перец.
- шампиньоны – 250 г
- лук
- соль, перец
- сушеный чеснок – 1/2 ч.л.
- сметана – 1 ст.л.
- сливочное масло для смазывания филе)
- сливки 10% – 250 мл.
- соль, паприка, перец
- мука – 1 ст.л.
- натертый творог – 40 г
- картофель – 300 г
- сливочное масло, соль
- горячее молоко – 100 мл.
- укроп – пучок
Способ приготовления:
1. Куриные филе разрезать на две части.
2. Посолить, поперчить с обеих сторон.
3. Накрыть пищевой пленкой и отбить.
4. Шампиньоны нарезать на маленькие кусочки и обжарить на сковороде на масле.
5. К грибам добавить мелко нарезанную луковицу.
6. Жарить на среднем огне до готовности, затем посолить и поперчить по вкусу, добавить сушеный чеснок и одну столовую ложку сметаны. Перемешать и готовить еще 1-2 минуты.
7. Затем каждый кусочек отбитого куриного мяса смазать сливочным маслом.
8. Выложить жареные шампиньоны и закрутить в рулет. Выложить в форму для запекания. Сверху можно выложить шампиньоны, если остались.
9. Сделать заливку: к сливкам добавить соль, паприку, черный перец и 1 столовую ложку муки.
10. Перемешать и добавить твердый натертый сыр. Этой заливкой полить рулетики. Накрыть фольгой и поставить в разогретую до 200 градусов духовку примерно час.
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