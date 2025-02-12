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Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

Екатерина Ягович
NewsLife
3 минуты
147
Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

Рулетики из куриного филе – настоящая находка для занятых хозяйок. Всего из нескольких простых ингредиентов вы получаете полноценное блюдо для праздничного стола или каждый день. А если у вас есть сомнения, что курица может быть сухой – об этом беспокоиться точно не стоит.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Такие рулетики могут стать идеальным дополнением к картофелю или любому другому гарниру.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

Ингредиенты:

  • куриное филе – 3-4 шт.
  • соль, перец.
  • шампиньоны – 250 г
  • лук
  • соль, перец
  • сушеный чеснок – 1/2 ч.л.
  • сметана – 1 ст.л.
  • сливочное масло для смазывания филе)
  • сливки 10% – 250 мл.
  • соль, паприка, перец
  • мука – 1 ст.л.
  • натертый творог – 40 г
  • картофель – 300 г
  • сливочное масло, соль
  • горячее молоко – 100 мл.
  • укроп – пучок

Способ приготовления:

Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

1. Куриные филе разрезать на две части.

2. Посолить, поперчить с обеих сторон.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

3. Накрыть пищевой пленкой и отбить.

4. Шампиньоны нарезать на маленькие кусочки и обжарить на сковороде на масле.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

5. К грибам добавить мелко нарезанную луковицу.

6. Жарить на среднем огне до готовности, затем посолить и поперчить по вкусу, добавить сушеный чеснок и одну столовую ложку сметаны. Перемешать и готовить еще 1-2 минуты.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

7. Затем каждый кусочек отбитого куриного мяса смазать сливочным маслом.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

8. Выложить жареные шампиньоны и закрутить в рулет. Выложить в форму для запекания. Сверху можно выложить шампиньоны, если остались.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

9. Сделать заливку: к сливкам добавить соль, паприку, черный перец и 1 столовую ложку муки.

Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

10. Перемешать и добавить твердый натертый сыр. Этой заливкой полить рулетики. Накрыть фольгой и поставить в разогретую до 200 градусов духовку примерно час.

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