Лучше обычных отбивных: как приготовить сочные куриные рулетики в духовке

Рулетики из куриного филе – настоящая находка для занятых хозяйок. Всего из нескольких простых ингредиентов вы получаете полноценное блюдо для праздничного стола или каждый день. А если у вас есть сомнения, что курица может быть сухой – об этом беспокоиться точно не стоит.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Такие рулетики могут стать идеальным дополнением к картофелю или любому другому гарниру.

Ингредиенты:

куриное филе – 3-4 шт.

соль, перец.

шампиньоны – 250 г

лук

соль, перец

сушеный чеснок – 1/2 ч.л.

сметана – 1 ст.л.

сливочное масло для смазывания филе)

сливки 10% – 250 мл.

соль, паприка, перец

мука – 1 ст.л.

натертый творог – 40 г

картофель – 300 г

сливочное масло, соль

горячее молоко – 100 мл.

укроп – пучок

Способ приготовления:

1. Куриные филе разрезать на две части.

2. Посолить, поперчить с обеих сторон.

3. Накрыть пищевой пленкой и отбить.

4. Шампиньоны нарезать на маленькие кусочки и обжарить на сковороде на масле.

5. К грибам добавить мелко нарезанную луковицу.

6. Жарить на среднем огне до готовности, затем посолить и поперчить по вкусу, добавить сушеный чеснок и одну столовую ложку сметаны. Перемешать и готовить еще 1-2 минуты.

7. Затем каждый кусочек отбитого куриного мяса смазать сливочным маслом.

8. Выложить жареные шампиньоны и закрутить в рулет. Выложить в форму для запекания. Сверху можно выложить шампиньоны, если остались.

9. Сделать заливку: к сливкам добавить соль, паприку, черный перец и 1 столовую ложку муки.

10. Перемешать и добавить твердый натертый сыр. Этой заливкой полить рулетики. Накрыть фольгой и поставить в разогретую до 200 градусов духовку примерно час.

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