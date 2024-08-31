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Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Юлия Потерянко
NewsLife
6 минут
1,0 т.
Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Гибридные авто удачно сочетают преимущества машин с двигателями внутреннего сгорания и экологичность электромобилей. Именно в этом секрет их коммерческого успеха в последние годы.

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Но важно выбрать модель, которая будет не только экономичной, но и удобной, надежной, безопасной и простой в использовании. Издание Autocar.co.uk собрало самые лучшие варианты.

BMW 5 Series

Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Серия 5 от BMW – это оптимальное сочетание всех преимуществ обоих типов авто. При этом в линейке есть несколько моделей на выбор. Так плавный и волевой характер бензиновой рядной шестицилиндровой B58 делает PHEV очень удачным выбором. Четырехцилиндровый 530e более чем достаточно быстрый, хорошо управляемый, имеет конкурентоспособный запас хода на электрическом ходу и эффективность. При этом он очень уместно использует заряд батареи. Но 550e вдобавок обеспечивает ощущение большого двигателя, которое не заменишь никакими звуковыми эффектами.

Mercedes-Benz C-Class

Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Mercedes C300e оснащен вдвое большей батареей, чем у многих своих конкурентов среди PHEV и имеет запас хода на электричестве до 100 км. Силовая установка C300e состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и электродвигателя мощностью 127 л.с., что в сумме составляет 308 л.с. При этом он может разогнаться до 100 км всего за 6,1 с. Модель доступна в кузовах седан и универсал.

BMW 2 Series Active Tourer

Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

В 2023 году модель превратили в компактный семейный хэтчбек. Что еще важнее, эта новая модель оснащена электрифицированной технологией BMW eDrive пятого поколения, объединяющей эффективный электродвигатель мощностью 108 л.с. с батареей емкостью 14,2 кВт-ч для заявленного запаса хода EV в 85 км – это немного больше, чем предлагают большинство компактных автомобилей. В сочетании с трехцилиндровым 1,5-литровым бензиновым двигателем гибридная силовая установка 225e обеспечивает полезные 243 л.с. (есть также 230e мощностью 321 л.с.). И хотя это не самый увлекательный автомобиль для вождения, он достаточно удобен и безопасен, чтобы стать семейной машиной. Он имеет больше места, чем большинство традиционных хэтчбеков, особенно сзади, а также оснащен удобными решениями для хранения вещей. Его крепкая конструкция и высококачественные материалы создают ощущение класса и изящества.

Toyota Corolla

Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Линейка Corolla удачно увенчала собой два десятилетия усилия Toyota по работе над гибридными моделями. В своем лучшем 2,0-литровом гибридном двигателе авто работает, почти как спортивное. Как альтернатива, более скромный 1,8-литровый гибрид (который даже поставляется в версии Corolla Commercial, похожей на модельный фургон, для тех, кому это нужно) порадует расходом всего 3,3 литра топлива на 100 км пути.

Honda Civic

Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Honda решила соблюдать традиционный шаблон семейного хэтчбека для своего последнего Civic. Больший и более вместительный умный семейный автомобиль, в 11 поколении был доведен до максимально возможного совершенства. На сегодняшний день практически вся линейка стала гибридной. В кроссовере HR-V и супермини Jazz, он использует интеллектуальную трансмиссию бренда e:HEV, которая в большинстве ситуаций предусматривает 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и генератор для батареи емкостью 1,05 кВт/ч, питающей электромотор мощностью 181 л. с. Это звучит запутано, но обеспечивает удивительно быстрое и плавное движение. Лучшим стало и шасси. В остальном Civic обладает всеми базовыми характеристиками семейных автомобилей, с вместительным салоном, большим багажником и хорошим набором функций.

Volkswagen Golf

Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Последний Golf доступен в двух версиях PHEV: eHybrid мощностью 201 л. и GTE мощностью 268 л.с. Первая из них предлагает просто огромный запас хода на электродвигателе до 140 км. А также удобное управление, уверенную управляемость и достаточно плавную езду. Вдобавок идет просторный салон, хотя и с не лучшим интерьером. Также может разочаровать информационно-развлекательная система. Плюс не самый большой багажник объемом всего до 273 литров.

Volvo V60

Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Чуть больше десяти лет назад Volvo была одним из пионеров в разработке представительского автомобиля класса PHEV. И сейчас предлагает достаточно широкий ассортимент гибридов, лучшим из которых можно назвать V60 T6 Recharge Estate. Он сочетает в себе разумное соотношение цены и качества с эффективностью, полезным запасом хода и ежедневной универсальностью. 345 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за 5,4 секунды – этого вполне достаточно для семейного автомобиля. Автомобиль также имеет продуманный и привлекательный интерьер с множеством мест для хранения вещей и 519-литровый багажник. Гибридная система авто обеспечивает около 90 км автономного хода и большой потенциал экономии эксплуатационных расходов.

Toyota C-HR

Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Toyota имеет опыт в сфере гибридных силовых агрегатов длительностью почти в четверть века. И C-HR был разработан, чтобы удовлетворить растущий спрос на гибридные кроссоверы. Только что модель была обновлена до второго поколения – более стильного, но не менее ловкого. В дополнение к 1,8- и 2,0-литровым гибридным вариантам с самозарядкой, есть новый 2,0-литровый PHEV с немного большей мощностью.

Mercedes-Benz CLA

Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Компактный гибридный седан Mercedes, разделяя свою платформу с более продаваемым A-классом, имеет более широкий кузов и безрамную дверь для дополнительной визуальной привлекательности. Кроме того, его можно приобрести в виде стильного дизайнерского универсала Shooting Brake. Версия PHEV оснащена 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем и электродвигателем для передней оси. Бензин-электрический силовой агрегат CLA не самый тихий и не самый плавный в работе, но он достаточно экономичен, а автомобиль относительно хорошо управляется, как для компактного премиум-представительского варианта.

Peugeot 408

Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Немногие французские поставщики семейных автомобилей инвестировали в технологию PHEV или гибридную трансмиссию достаточно, чтобы опередить своих конкурентов. Однако Peugeot 408 стал исключением из этого правила. Он может быть оборудован более традиционным 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, но пара бензиново-электрических вариантов более интересна. Есть более дешевый Hybrid 136, сочетающий трехцилиндровый турбодвигатель с меньшим электродвигателем, встроенным в его коробку передач, а также более дорогой и мощный 1,6-литровый PHEV на 221 л.с. Запас его хода составляет не более 64 км. Подвеска 408 хорошо работает на плохих дорогах, модель имеет стильный интерьер и много места для багажа.

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