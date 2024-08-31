Лучшие авто-гибриды в 2024 году: опубликован свежий рейтинг

Гибридные авто удачно сочетают преимущества машин с двигателями внутреннего сгорания и экологичность электромобилей. Именно в этом секрет их коммерческого успеха в последние годы.

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Но важно выбрать модель, которая будет не только экономичной, но и удобной, надежной, безопасной и простой в использовании. Издание Autocar.co.uk собрало самые лучшие варианты.

BMW 5 Series

Серия 5 от BMW – это оптимальное сочетание всех преимуществ обоих типов авто. При этом в линейке есть несколько моделей на выбор. Так плавный и волевой характер бензиновой рядной шестицилиндровой B58 делает PHEV очень удачным выбором. Четырехцилиндровый 530e более чем достаточно быстрый, хорошо управляемый, имеет конкурентоспособный запас хода на электрическом ходу и эффективность. При этом он очень уместно использует заряд батареи. Но 550e вдобавок обеспечивает ощущение большого двигателя, которое не заменишь никакими звуковыми эффектами.

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes C300e оснащен вдвое большей батареей, чем у многих своих конкурентов среди PHEV и имеет запас хода на электричестве до 100 км. Силовая установка C300e состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и электродвигателя мощностью 127 л.с., что в сумме составляет 308 л.с. При этом он может разогнаться до 100 км всего за 6,1 с. Модель доступна в кузовах седан и универсал.

BMW 2 Series Active Tourer

В 2023 году модель превратили в компактный семейный хэтчбек. Что еще важнее, эта новая модель оснащена электрифицированной технологией BMW eDrive пятого поколения, объединяющей эффективный электродвигатель мощностью 108 л.с. с батареей емкостью 14,2 кВт-ч для заявленного запаса хода EV в 85 км – это немного больше, чем предлагают большинство компактных автомобилей. В сочетании с трехцилиндровым 1,5-литровым бензиновым двигателем гибридная силовая установка 225e обеспечивает полезные 243 л.с. (есть также 230e мощностью 321 л.с.). И хотя это не самый увлекательный автомобиль для вождения, он достаточно удобен и безопасен, чтобы стать семейной машиной. Он имеет больше места, чем большинство традиционных хэтчбеков, особенно сзади, а также оснащен удобными решениями для хранения вещей. Его крепкая конструкция и высококачественные материалы создают ощущение класса и изящества.

Toyota Corolla

Линейка Corolla удачно увенчала собой два десятилетия усилия Toyota по работе над гибридными моделями. В своем лучшем 2,0-литровом гибридном двигателе авто работает, почти как спортивное. Как альтернатива, более скромный 1,8-литровый гибрид (который даже поставляется в версии Corolla Commercial, похожей на модельный фургон, для тех, кому это нужно) порадует расходом всего 3,3 литра топлива на 100 км пути.

Honda Civic

Honda решила соблюдать традиционный шаблон семейного хэтчбека для своего последнего Civic. Больший и более вместительный умный семейный автомобиль, в 11 поколении был доведен до максимально возможного совершенства. На сегодняшний день практически вся линейка стала гибридной. В кроссовере HR-V и супермини Jazz, он использует интеллектуальную трансмиссию бренда e:HEV, которая в большинстве ситуаций предусматривает 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и генератор для батареи емкостью 1,05 кВт/ч, питающей электромотор мощностью 181 л. с. Это звучит запутано, но обеспечивает удивительно быстрое и плавное движение. Лучшим стало и шасси. В остальном Civic обладает всеми базовыми характеристиками семейных автомобилей, с вместительным салоном, большим багажником и хорошим набором функций.

Volkswagen Golf

Последний Golf доступен в двух версиях PHEV: eHybrid мощностью 201 л. и GTE мощностью 268 л.с. Первая из них предлагает просто огромный запас хода на электродвигателе до 140 км. А также удобное управление, уверенную управляемость и достаточно плавную езду. Вдобавок идет просторный салон, хотя и с не лучшим интерьером. Также может разочаровать информационно-развлекательная система. Плюс не самый большой багажник объемом всего до 273 литров.

Volvo V60

Чуть больше десяти лет назад Volvo была одним из пионеров в разработке представительского автомобиля класса PHEV. И сейчас предлагает достаточно широкий ассортимент гибридов, лучшим из которых можно назвать V60 T6 Recharge Estate. Он сочетает в себе разумное соотношение цены и качества с эффективностью, полезным запасом хода и ежедневной универсальностью. 345 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за 5,4 секунды – этого вполне достаточно для семейного автомобиля. Автомобиль также имеет продуманный и привлекательный интерьер с множеством мест для хранения вещей и 519-литровый багажник. Гибридная система авто обеспечивает около 90 км автономного хода и большой потенциал экономии эксплуатационных расходов.

Toyota C-HR

Toyota имеет опыт в сфере гибридных силовых агрегатов длительностью почти в четверть века. И C-HR был разработан, чтобы удовлетворить растущий спрос на гибридные кроссоверы. Только что модель была обновлена до второго поколения – более стильного, но не менее ловкого. В дополнение к 1,8- и 2,0-литровым гибридным вариантам с самозарядкой, есть новый 2,0-литровый PHEV с немного большей мощностью.

Mercedes-Benz CLA

Компактный гибридный седан Mercedes, разделяя свою платформу с более продаваемым A-классом, имеет более широкий кузов и безрамную дверь для дополнительной визуальной привлекательности. Кроме того, его можно приобрести в виде стильного дизайнерского универсала Shooting Brake. Версия PHEV оснащена 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем и электродвигателем для передней оси. Бензин-электрический силовой агрегат CLA не самый тихий и не самый плавный в работе, но он достаточно экономичен, а автомобиль относительно хорошо управляется, как для компактного премиум-представительского варианта.

Peugeot 408

Немногие французские поставщики семейных автомобилей инвестировали в технологию PHEV или гибридную трансмиссию достаточно, чтобы опередить своих конкурентов. Однако Peugeot 408 стал исключением из этого правила. Он может быть оборудован более традиционным 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, но пара бензиново-электрических вариантов более интересна. Есть более дешевый Hybrid 136, сочетающий трехцилиндровый турбодвигатель с меньшим электродвигателем, встроенным в его коробку передач, а также более дорогой и мощный 1,6-литровый PHEV на 221 л.с. Запас его хода составляет не более 64 км. Подвеска 408 хорошо работает на плохих дорогах, модель имеет стильный интерьер и много места для багажа.

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