Лучшие авто-японцы в 2024 году: рейтинг самых мощных моделей

Япония является одним из самых крупных в мире автопроизводителей. Ее промышленность известна своей передовой технологичностью, инновационными решениями и надежностью.

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За последние несколько лет японские бренды выпустили немало достойных моделей. Top Speed составил список самых мощных из них, которые можно приобрести в 2024 году.

10. Toyota Camry TRD

Camry – одна из самых старейших моделей, существующая уже десятилетиями. Она стала синонимом хорошей стоимости и надежности.

Camry 2024 года является последней моделью, которая будет иметь 3,5-литровый двигатель V-6, обеспечивающий 301 лошадиную силу, или вообще негибридную силовую установку, поэтому эксперты предлагают ее приобрести, пока еще есть возможность.

9. Lexus ES350

Lexus является одним из известнейших брендов класса люкс на рынке. ES – это квинтэссенция седана среднего класса и премиум-класса с множеством технологий и комфортом по цене, чрезвычайно конкурентоспособной по сравнению с европейскими брендами.

Автомобиль имеет 3,5-литровый V-6 без наддува, обеспечивает 302 лошадиные силы, развивает скорость до 210 км/ч и может варьироваться от более ориентированных на роскошь моделей до более спортивных моделей F Sport.

8. Honda Civic Type R

Если вы ищете что-нибудь доступное, чтобы чувствовать себя комфортно во время ежедневных поездок, тогда Type R – это идеальный выбор.

Civic Type R имеет 2,0-литровый четырехрядный двигатель с турбонаддувом и обеспечивает большую мощность (315 лошадиных сил) в компактном корпусе.

7. Toyota GR Supra

Supra – это легендарное имя в мире спортивных автомобилей.

Базовый GR Supra оснащен двухлитровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который обеспечивает 382 лошадиные силы и невероятную скорость.

6. Lexus LS

Хотя флагманский седан Lexus не так ловок, как некоторые из его конкурентов, он имеет множество преимуществ.

Интерьер выполнен из самых лучших материалов, а сиденья очень удобны. Что еще более важно, он также стандартно поставляется с мощным двойным турбонаддувом V-6, обеспечивающим 416 лошадиных сил.

5. Nissan Z NISMO

NISMO Z радует автолюбителей не только своим внешним видом. Кроме увеличения мощности модель получила дифференциал ограниченного трения, большие колеса, более мощные тормоза и уникально настроенную подвеску.

Этот ретро-спортивный автомобиль имеет 3,0-литровый V-6 с двойным турбонаддувом и обеспечивает 420 лошадиных сил.

4. Lexus LC

Если вы не верите в любовь с первого взгляда, Lexus LC может изменить ваше мнение. Модель имеет невероятно роскошный интерьер и одни из самых удобных сидений, на которых вы когда-нибудь сидели.

Под капотом у автомобиля 5,0-литровый безнаддувный V-8, обеспечивающий 471 лошадиную силу. Благодаря этому поездки точно станут незабываемыми.

3. Lexus IS 500 F Sport

Сегмент компактных спортивных седанов переполнен блестящими машинами. Хотя IS 500 может быть не столь безумно быстрым, как некоторые из его конкурентов, он стоит гораздо дешевле и обеспечивает исключительный комфорт.

Автомобиль стандартно оснащен приводом на задние колеса и имеет один из лучших двигателей V-8, когда-либо выпускавшихся. В общем, модель может порадовать своих владельцев 471 лошадиной силой.

2. Lexus RC F

Lexus RC – еще одно купе японского бренда. Его дизайн минималистичен и сочетает в себе роскошь достаточно сдержанно, но изысканно.

Под капотом RC F те же силовой агрегат и трансмиссия, что и у IS 500 F Sport. Однако благодаря меньшему и компактному корпусу RC F несколько быстрее разгоняется и предлагает 472 лошадиные силы.

1. Nissan GT-R NISMO

Текущее поколение GT-R существует уже 15 лет, претерпев очень незначительные изменения в течение этого времени. Однако все хорошее когда-то заканчивается, поэтому модель 2024 года – ваш последний шанс приобрести этот невероятный автомобиль.

В течение длительного времени GT-R оставался самым мощным автомобилем из Японии. В то время как обычный GT-R выдает уже исключительные 565 лошадиных сил, модель NISMO увеличивает эту мощность до 600.

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