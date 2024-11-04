Лучшие фильмы для подростков: интересная подборка

Переходный возраст полон эмоциональных качелей и ежедневных проблем, о которых родители подростков часто и не догадываются. Фильмы о подростках будут интересны всем возрастным категориям. Сюжеты переносят в годы юности, где есть первая любовь, испытание дружбы, школьные уроки, задачи и неприятности, а главное – вся жизнь еще впереди.

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OBOZ.UA собрал лучшие фильмы о подростках, школе, дружбе и любви. Истории о первых чувствах, страхах и надеждах никого не оставят равнодушными.

Почти семнадцать

Жанр: драма, комедия.

В ролях: Гейли Стайнфельд, Гейли Лу Ричардсон, Вуди Гаррельсон.

Режиссер: Келли Фремон Крэйг.

Рейтинг: IMDb – 7.3.

Надин всего 16, но он уже считает себя "старой душой". Ее совершенно никто не понимает, поэтому Надин кажется, что ее существование – это настоящая пытка.

Криста, лучшая подруга Надин, добавила масла в огонь. Она начала встречаться с популярным в школе и невыносимым дома старшим братом Дарианом. Предательство подруги становится последней каплей для главной героини.

Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет

Жанр: комедия, драма.

Актеры: Эбби Райдер Фортсон, Рэйчел МакАдамс, Кэти Бейтс.

Режиссер: Келли Фремон Крэйг.

Рейтинг: IMDb – 7.3.

Это киноадаптация классического романа Джуди Блум. 11-летняя Маргарет с семьей переезжает в пригород, где девочка начинает новую непростую жизнь. Здесь есть все – и проблемы с мальчишками, и эмоциональные качели, и половое созревание и даже религиозные конфликты.

Леди Берд

Жанр: комедия, драма.

Актеры: Сирша Ронан Лори Меткалф, Бини Фельдштейн, Тимоти Шаламе.

Режиссер: Грета Гервиг.

Рейтинг: IMDb – 7.4.

17-летняя Кристин "Леди Берд" Макферсон мечтает убежать от родителей и католической школы и поступить в художественный колледж. Основной сюжет фильма рассказывает о линии Кристин и ее матери Мэрион. Есть и другие этапы взросления: потеря целомудрия, разлука с первым парнем, поиски подлинной себя и ожидание взрослой жизни. Кристин готова бросить вызов миру – она отчаянно не хочет быть такой, как все остальные.

Все радостные места

Жанр: драма, мелодрама.

Актеры: Эль Фаннинг Джастис Смит.

Режиссер: Бретт Гейли.

Рейтинг: IMDb – 6.6.

Эмоциональная мелодрама расскажет сложных проблемах подростков, раскроет истории о чувствах вины, одиночестве, депрессии и психических страданиях, которые часто остаются незаметными для окружающих. У Вайолет Марки недавно трагически погибла старшая сестра, а у Теодора Финча есть свои темные тайны. Они знакомятся на мосту, куда Вайолет пришла, чтобы покончить с собой.

Легкомысленная Я

Жанр: комедия, драма.

Актеры: Эмма Стоун Пенн Бэджли.

Режиссер: Уилл Глюк.

Рейтинг: IMDb – 7.0.

Фильм с Эммой Стоун – это адаптация классического романа "Красная буква" Натаниэля Готорна, в котором пуританское общество обвиняет главную героиню в неверности и заставляет носить на груди "красную букву позора". Скромную отличницу Олов, живущую в Америке 2010-х, также несправедливо обвиняют в разврате. Но девушка решает противостоять всеобщему пренебрежению.

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