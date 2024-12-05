Лучшие фильмы о лыжном спорте: что посмотреть фанам экстрима

Если и есть за что любить зиму, так это за снег и за зимние виды спорта, которые дают так много эмоций. Впрочем, может случиться, что в этом году вы не можете отправиться в горы, в таком случае вас спасет кино.

Видео дня

Фильмы о лыжном спорте напоминают нам о том, как это – на скорости ехать с горы, преодолевая морозный воздух. OBOZ.UA рассказывает, от каких лент можно зарядиться соответствующими эмоциями.

Эдди "Орел"

Биографическая трагикомедия рассказывает непридуманную историю первого представителя Великобритании на зимних Олимпийских играх в прыжках с трамплина – Эдди Эдвардса по кличке Орел. Всю жизнь он был одержим спортом и мечтал попасть на Олимпиаду. Однако за что бы он ни брался, у него ничего не получалось. Однажды Эдди решает любой ценой покорить прыжки с трамплина. И терпит неудачу за неудачей – его физическая форма не позволяет ему занимать призовые места на соревнованиях. Впрочем, однажды неугасимую волю Эдди к победе замечает тренер-бунтарь Бронсон Пири. Они решают помочь друг другу и берут курс на олимпийский Калгари. Поставил фильм блестящий Декстер Флетчер, а главные роли в нем сыграли Тарон Эджертон и Хью Джекмен.

На глубине 6 футов

Там, где горы, там и опасность. Об этом прекрасно знает Эрик Лемарк, который отправляется кататься на заснеженные вершины. Он хорошо снаряжен и имеет отличную подготовку. Но тут налетает снежная буря, и Эрик теряет ориентацию в пространстве. Приближается ночь, а он один в лесу, исполненном волков и крутых обрывов. Путь героя домой займет долгие 8 дней, а за выживание придется заплатить большую цену.

Аспен – самый сложный спуск

Двое друзей Ти Джей Бурке и Декстер "Декс" Рутеки в поисках лучшей жизни переезжают из мичиганского Брайтона в популярный лыжный курорт Аспен. Ти Джей быстро становится лыжным инструктором, а Декс, хоть и является способным лыжником, никак не может повторить этот успех. Тем временем Ти Джей оказывается перед выбором между двумя женщинами – богачкой Брайс Келлогг и местной диджейкой Робин Хенд, которую он любит по-настоящему. Декс начинает завидовать успехам Ти Джея, теряет работу и пытается заниматься наркоторговлей.

Пик страха

Первая главная роль украинской актрисы Иванны Сахно. Она играет американку по имени Мия, которая вместе со своим бойфрендом Максом отправляется в Грузию, чтобы вволю покататься на сноуборде. Целью пары является опасный пик Черный хребет. Узнав о планах влюбленных, администратор отеля предостерегает их, что это может быть очень опасно. Однако пара отправляется к своей мечте. Сначала Мия и Макс теряют друг друга, а потом выясняется, что их преследует незнакомец, цели которого сложно назвать добрыми.

Тупой и еще тупее

Да, одна из самых примечательных американских комедий 1990-х гг. тоже имеет прямое отношение к горнолыжной тематике. Двое не наделенных высоким интеллектом друзей – перевозчик собак Гарри и водитель лимузина Ллойд, пытаясь вернуть загадочный чемодан пассажирке, в которую последний успел влюбиться, оказываются в заснеженном Аспене. Они даже не подозревают, во что встряли и что за ними теперь гонятся преступники и ФБР. И только их блаженное простодушие и способность придумывать наиболее неожиданные выходы из ситуаций могут спасти их от настоящих проблем.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку лучших фильмов об автогонках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.