Лучшие фильмы о мести: что посмотреть на Netflix

Стремление к справедливости иногда перерастает в жажду мести. Это очень сильное чувство вдохновляло рассказчиков на протяжении веков – от Шекспира до Дюма – и продолжает вдохновлять режиссеров топовых кинолент.

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Фильмы с такими сюжетами держат в напряжении до последнего. Netflix обнародовал лучшие киноленты о героях, отчаянно стремящихся к мести.

Балерина (Ballerina)

Главная героиня южнокорейского боевика Ли Чон Хюна "Балерина" больше всего стремится к мести. Предсмертное желание талантливой танцовщицы Мин-Хи (Пак Ю-Рим) состоит в том, чтобы разрушившая ее жизнь банда секс-торговцев была уничтожена раз и навсегда.

Отомсти за меня (Do Revenge)

Месть подростков особенно безжалостна. Сценарист и режиссер Дженнифер Кейтин Робинсон (ее режиссерский дебют Someone Great вышел на Netflix в 2019 году) сняла второй полнометражный фильм. Сюжет классический: когда Дреа (Камила Мендес), самая популярная девушка в школе, и новенькая Элеонора (Майя Гоук) становятся жертвами жестоких слухов в своей роскошной частной школе (под руководством очаровательного директора Сары Мишель Геллар), дуэт объединяется, чтобы их мучители получили по заслугам.

Око за око (Eye For An Eye)

Когда босс картеля (Ксан Седжудо) выходит из тюрьмы, он переезжает в дом престарелых, где, как ожидает, сможет спокойно выйти на пенсию. Два его неумелых сына возглавляют его империю. Но напряженный фильм испанского режиссера Пако Плазы касается не только семейной драмы: без ведома наркобарона медсестра заведения (Луис Тосар) пострадала из-за печальной карьеры "вора в законе" и не может устоять перед безудержным желанием мести.

Иностранец (The Foreigner)

"Иностранец" Мартина Кэмпбелла начинается как и многие фильмы этой категории с жестокой трагедии. Когда теракт приводит к смерти невинного подростка, отца девушки охватывает желание отомстить за нее. Джеки Чан играет скорбного отца Куана, ресторатора и бывшего оперативника спецназа во время войны во Вьетнаме. В погоне за справедливостью Куан оказывается в запутанной игре в кошки-мышки с амбициозным ирландским политиком (Пирс Броснан).

Кейт (Kate)

Часы тикают в напряженном боевике Седрика Николаса-Трояна "Кейт". Главная героиня (в исполнении Мэри Элизабет Уинстед) – убийца, готовая отойти от дел после трудной задачи. У нее есть один день на месть. Узнав, что ее отравил таинственный незнакомец, Кейт пытается выяснить, кто организовал ее убийство – и все это в то время, как ее тело постепенно слабеет от действия токсина.

Леон-киллер

Фильм, давно ставший классикой. В 13 лет Натали Портман дебютировала на большом экране в роли юной протеже убийцы в боевике Люка Бессона. Теперь уже культовый фильм начинается с убийства семьи девочки, после чего она скрывается у своего соседа, убийцы Леона (Жан Рено), который неохотно принимает ее к себе и учит уловкам своего дела, пока она хочет мести.

Послание от Кинга (Message from the King)

Боевик рассказывает о Джейкобе (Чедвике Боузмане) – мужчине, который получает тревожное таинственное сообщение от своей сестры из Калифорнии с просьбой о помощи. Джейкоб отвечает на ее мольбы, но находит ее мертвой. Начинается расследование, подпитываемое местью.

Олдбой (Oldboy)

Пак Чан Ук создал не просто незабываемый триллер о мести, но и знаменательную работу в корейском кино. Напряженный остросюжетный триллер рассказывает о бизнесмене (Чой Мин Сик), которого наконец-то освобождают после 15-летнего заключения в номере гостиницы. Не зная, почему его держали в плену, он пытается раскрыть правду и обнаруживает гораздо более темный и тревожный заговор, чем он мог себе представить.

Ваш сын (Your Son)

Гнев отца руководит напряженной драмой "Ваш сын" испанского режиссера Мигеля Анхеля Виваса. Узнав, что его сына жестоко избили возле ночного клуба, хирург Хайме (Хосе Коронадо) решает выяснить подробности произошедшего и наказать виновных. Когда он узнает больше о ночи нападения, одержимость Хайме только усиливается.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку топовых триллеров на Netflix.

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