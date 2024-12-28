Лучшие фильмы об искусственном интеллекте: интересная подборка

Проблема искусственного интеллекта не на шутку тревожит не только ученых, предупреждающих о прямых угрозах от него. Поднимает эту тему и кино.

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Для тех, кто хочет поразмышлять о жизни рядом с искусственным интеллектом, OBOZ.UA собрал несколько интересных фильмов (и даже мультфильм). Они помогут глубже понять проблемы и вызовы. А еще, возможно, найти понимание с машинами.

Космическая одиссея 2001 года

Даже сейчас сложно представить, что этот невероятно современный фильм Стэнли Кубрик снял в далеком 1968 году. Сценарий он писал вместе с известным фантастом Артуром Кларком. Описать сюжет картины довольно трудно – это визионерская притча о прогрессе и гуманности и о том, могут ли они сосуществовать. Одним из главных героев картины стал искусственный интеллект по имени HAL 9000, вступающий в экзистенциальный конфликт с астронавтом и ученым Дэвидом Боуменом. Ленту называют одной из самых влиятельных в истории кинематографа.

Митчеллы против машин

Этот мультфильм Sony Pictures Animation не получил заслуженного внимания от зрителей. Все потому, что не попал в кинотеатральный прокат из-за пандемии ковида, а сразу вышел на Netflix. Тем не менее, его называют одним из лучших анимационных проектов, доступных на платформе. По сюжету семья Митчеллов, члены которой не могут найти общий язык между собой, оказываются в самом центре восстания роботов. Победить машины они могут, только найдя общий язык. Но не помешают ли им в этом сами технологии?

Она

Одной из наиболее волнующих художников тем является влияние ИИ на человеческие романтические отношения. И работа Спайка Джонса с Хоакином Фениксом и Скарлетт Йханссон (в кадре звучит только ее голос) считается едва ли не лучшим высказыванием на эту тему. По сюжету писатель Теодор Туомбли, чтобы проще пережить сложный развод с женой, устанавливает у себя дома разумную операционную систему по имени Саманта. Он сам не замечает, как влюбляется в ту, у которой нет никакого тела, только обольстительный голос. Есть ли перспектива у таких отношений?

Творец

Картина Гарета Эдвардса является редким на сегодняшний день образцом совершенно оригинального научно-фантастического продукта. Она заслужила похвалу от критиков, хотя и получила довольно скромные кассовые сборы. Действие фильма в основном происходит в 2070 году, спустя годы после того, как ядерный взрыв уничтожил Лос-Анджелес и началась война против ИИ. Бывший агент спецназа Джошуа Тейлор (Джон Дэвид Вашингтон) возвращается к своим обязанностям, чтобы найти и убить человека, который, вероятно, создал страшное оружие, способное привести к победе машины. Поиски приводят его к загадочной девочке, которая оказывается роботом. Перед главным героем предстает множество сложных дилемм – проблема родителей и детей, чувство эмпатии к машинам, борьба против прогресса. Его решения приведут к поистине удивительной развязке.

Из машины

Режиссерский дебют Алекса Гарленда стал прорывной работой для жанра психологического триллера, смешав его с научно-фантастической историей. Зритель наблюдает за застенчивым программистом, оказывающимся в имении своего босса. Его задача – ежедневно общаться с Айвой, которая является человекоподобным роботом на основе искусственного интеллекта. Именно над этой разработкой работает сейчас босс. Однако общение человека и машины быстро становится странным и опасным, и не столь предсказуемым, как казалось на первый взгляд.

Бегущий по лезвию и Бегущий по лезвию 2049

Основой для обеих лент стал знаменитый роман Филиппа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электровцах?", вышедший в 1968 году. Писатель размышлял в нем о том, может ли максимально реалистичный человекоподобный робот с развитым искусственным интеллектом считаться ровней человеку. Адаптация от Ридли Скотта прогремела блестящим монологом персонажа Рутгера Хауэра под проливным дождем, до боли искренне раскрывавшим эти вопросы. Удивительно, но гений sci-fi Дени Вильнев умудрился не испортить все своим сиквелом. Он успешно вернул на экран мир репликантов, секретов и заговоров, а еще роскошно изобразил отношения главного героя Рика Декарда (Райан Гослинг) с голографическим искусственным интеллектом Джой (Ана де Армас).

Терминатор-2: Судный день

Сиквел боевика о прибывшем из будущего работе-убийце неожиданно вывел созданную Джеймсом Кэмероном фантастическую франшизу на совершенно новый уровень. Достаточно простая экшн-история вместе с продолжением обрела большую глубину. И теперь зритель не просто наблюдал на экране хорошо поставленные, но не слишком затейливые погони и перестрелки, а следил за эволюцией робота-убийцы, развития у него эмпатии, человечности и теплоты. Арнольд Шварценеггер воплотил машину, превращающуюся из преследователя Джона Коннора в его названного отца, который готов положить жизнь на то, чтобы защитить парня (а вместе с ним и все человечество) от смертельной угрозы. И эта угроза происходит именно от искусственного интеллекта.

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