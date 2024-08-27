Лучшие города мира для вечеринок: куда поехать фанатам ночного отдыха

Насыщенная ночная жизнь – достаточно важный нюанс, когда вы планируете отпуск. Если, конечно, вам, прежде всего, нравится танцевать и веселиться на вечеринках.

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Издание Time Out решило выяснить, в каких точках мира тусовщики точно не будут разочарованы. Оно опросило тысячи людей по всему миру об их впечатлениях. Список формировался по двум критериям – насыщенность ночной жизни и ее доступность. И вот какой рейтинг из этого вышел.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Рио назвали лучшим местом для вечеринок большинство участников опроса. Его живая музыка, танцевальные залы и богемные бары вызывают восхищение у рейверов.

Манила, Филиппины

Столица островного государства несколько непроста с точки зрения логистики. Но ее безусловными достоинствами является дешевизна, насыщенная клубная жизнь и еще ночные продуктовые рынки со вкусной уличной едой.

Берлин, Германия

Из европейских городов пальму первенства удерживает немецкая столица. Сюда вернулись рейвы на открытом воздухе. А еще здесь проводят вечеринки на любой вкус.

Гвадалахара, Мексика

По насыщенности ночной жизни этот мексиканский город оказался на первом месте. От танцев под открытым небом до крошечных джазовых баров – здесь есть все. Но на вход придется потратиться.

Остин, Техас, США

Столицу Техаса также называют столицей музыки. Поэтому она и оказалась выше всех среди всех американских городов. Особенно эксперты советуют посетить шумные 6 улицу и Конгресс-авеню.

Лагос, Нигерия

Если вы любите танцы под афробит, вам сюда. Именно из Нигерии происходит этот стиль музыки. Любители вечеринок обожают, что здесь проводятся мероприятия, посвященные местной традиционной культуре вместе с ультрасовременными вечеринками.

Роттердам, Нидерланды

В этом городе одни из самых доступных вечеринок. И хотя здесь можно повсюду услышать музыку техно, также Роттердам называют одним из самых уютных городов для отдыха.

Манчестер, Великобритания

Северный британский город заслужил статус легендарного благодаря своим вечеринкам. Сейчас клубная жизнь Манчестера претерпевает изменения – сосредотачивается на меньших и более простых площадках. Зато в нем появляется больше автентичности.

Будапешт, Венгрия

Местные жители не могут выбрать один лучший клуб города – их здесь множество. Вдобавок к громким вечеринкам много где вы получите также роскошный вид на старинный центр Будапешта.

Аккра, Гана

Столица Ганы расположена на морском побережье – идеальное место для ночной жизни. А еще Аккру описывают, как безопасный выбор для любителей потусоваться.

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