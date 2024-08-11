Лучшие компактные внедорожники 2024 года: топ-5, которые удовлетворят каждого
История компактных внедорожников берет свое начало в 1940-х годах с Willys Jeep и Series 1 Land Rover. За более чем восемь десятилетий эти модели приобрели особую популярность и актуальность.
Легко понять привлекательность, поскольку многие небольшие внедорожники обеспечивают качественное и надежное вождение по довольно умеренной цене. Они могут быть не так удобны в управлении, как эквивалентный хэтчбек или седан, но это достаточно разумный выбор для тех, кто ищет удачную инвестицию и надежную комплектацию. Эксперты составили рейтинг лучших внедорожников в 2024 году.
Dacia Duster
- Надежность и комфорт;
- версия 4x4 имеет высокую проходимость по бездорожью;
- не слишком привередливый интерьер;
- низкий балл Euro NCAP.
Интерьер Dacia Duster достаточно просторный и практичный для небольшой семьи. Есть три двигателя на выбор, но ни один не дизельный. Самым низким является 1-литровый двухтопливный, который работает на бензине и сжиженном газе. Также можно выбрать 1,2-литровый гибрид мягкий с полным приводом. Кроме того, имеется 6-литровый полный гибрид.
Volvo XC40
- Большой выбор двигателей;
- комфортный салон;
- не такой просторный, как другие модели;
- бензиновые двигатели могут звучать грубо.
Первая попытка Volvo создать конкурента для своих внедорожников XC60 и XC90 оказалась настоящим успехом. Благодаря достаточно харизматичному и привлекательному дизайну Volvo XC40 завоевала популярность на авторынке. Несмотря на то, что это не самый практичный автомобиль в классе малых внедорожников, он, безусловно, имеет много атмосферы роскошного автомобиля, не говоря уже обо всех встроенных технологиях, которые вас точно поразят. XC40 существует с 2017 года и за это время модельный ряд изменился. Раньше были ручные, дизельные, полноприводные и гибридные варианты, но на 2024 год осталось всего несколько переднеприводных автоматических бензиновых двигателей и несколько электромобилей (недавно переименованных в EX40).
Mazda CX-5
- Хорошая управляемость и отличный интерьер;
- прямая производительность не всегда на высоте;
- большие колеса обеспечивают комфортную езду.
Это один из самых красивых внедорожников на рынке, и в правильных характеристиках он имеет приличную экономию топлива и хороший уровень управляемости для этого класса. Интерьер CX-5 крепкий и стильный и предлагает много пассажирского и багажного пространства. 2,2-литровый дизель сочетает мощность среднего класса и приличную эффективность, что делает его идеальным для внедорожников CX-5.
Hyundai Tucson
- Высокая экономия топлива;
- стильный дизайн и качественный интерьер;
- вялая автоматическая коробка передач;
- слабая динамика вождения.
Появление Tucson четвертого поколения стало переломным моментом для Hyundai. Стилистически это был резкий отход от его красивых, но немного скучных предшественников, и салон также достиг новых высот с точки зрения привлекательности материалов. Hyundai уже давно пытается ребрендинговать себя как высококлассного конкурента в Европе. Он лучший даже в более простых спецификациях: гибридный бензиновый двигатель 1,6 хорошо работает как с механической, так и автоматической коробкой передач.
Kia Sportage
- Яркий дизайн, аккуратный и привлекательный интерьер;
- широкий ассортимент двигателей;
- гибридная трансмиссия может быть грубой.
Sportage стал хитом продаж для Kia. За привлекательным экстерьером стоит внедорожник, предлагающий качественное и комфортное вождение, но в более изысканном и насыщенном техникой исполнении. Он не так просторен, но в нем достаточно места для семейной поездки. Также есть широкий выбор двигателей. В общем, Sportage – это разумный выбор, хорошо оснащенный и легкий семейный внедорожник.
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