Лучшие маленькие авто на коробке автомат: рейтинг 2024 года

С каждым годом все больше водителей выбирают автоматическую коробку вместо традиционной механической. Это удобно и практично. Дополнительной причиной является рост количества электромобилей, не имеющих традиционной коробки.

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В топе продаж сейчас компактные авто, идеально подходящие для городской езды. Эксперты составили рейтинг самых лучших маленьких авто с коробкой автомат.

Renault Clio

Новый Renault Clio имеет на выбор два двигателя: 1-литровый бензиновый и экономичный гибрид E-Tech. Только последний оснащен автоматической коробкой передач, но оба являются отличными вариантами на дороге. Гибрид Clio E-Tech выдает 143 л.с., а мощностью управляет четырехступенчатый автомат с двумя электродвигателями. Это самый дешевый и экономный гибрид, по оценкам экспертов.

Seat Ibiza

Seat Ibiza – еще один отличный вариант, если вам нужен маленький автомобиль с автоматической коробкой передач. В то время как супермини продается с пятиступенчатой механической коробкой в стандартной комплектации, спортивные комплектации FR и выше получают возможность семиступенчатой автоматической коробки передач. Авто имеет 1-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом Volkswagen Group, выдающий 113 л.с. и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 10,3 с.

Skoda Fabia

Авто имеет 1,0-литровый бензиновый двигатель TSI с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Skoda Fabia сравнительно вместительна, практична и имеет действительно удобный салон. Более того, эта модель ездит лучше, чем некоторые роскошные автомобили на рынке.

Toyota Yaris

Еще один отличный супермини в этом списке, Toyota Yaris, предлагается с автоматической коробкой передач в стандартной комплектации, а e-CVT, запрограммированный на выбор самой эффективной передачи. К счастью, он работает так же, как традиционный автомат. Есть только один вариант двигателя, 1,5-литровый бензиновый гибридный агрегат. Мощность – 114 л.с. на этом Yaris совмещается с лучшей в классе экономичностью.

Jeep Avenger

Компактный кроссовер Jeep получил бензиновый вариант с мягким гибридом и автоматическую коробку передач. Это та же шестиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением, как у Vauxhall Corsa и Peugeot 208 – оба, как и Jeep, являются частью Stellantis с установленным на коробке передач электродвигателем. Комбинация электродвигателя и коробки повышает производительность на 30% в среднем диапазоне.

Hyundai i20

Hyundai i20 – это стильный вариант, доступный с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Авто имеет 1-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью всего 99 л.с.

Toyota Aygo X

Второй Toyota в списке лучших маленьких автомобилей с автоматической коробкой передач является Aygo X, компактный кроссовер. Он оснащен 1-литровым бензиновым двигателем (обратите внимание, здесь нет турбокомпрессора) мощностью 70 л.с. Поскольку это не гибрид, он гораздо дешевле, чем больше Yaris.

Honda Jazz

На Honda Jazz доступен только один двигатель и одна коробка передач. Jazz поставляется с e-CVT – это делает его одним из самых дорогих вариантов в этом списке. Это полный гибрид, в отличие от Avenger и Corsa, поэтому он может обеспечивать вождение только на электричестве на низких скоростях, а двигатель фактически работает как генератор для зарядки батареи.

Peugeot 208/Vauxhall Corsa

Peugeot 208 механически похож на Vauxhall Corsa и включает в себя шестиступенчатую автоматическую коробку передач, которая оснащена электродвигателем. Гибрид обеспечивает на 15% меньшее потребление топлива, чем обычный бензиновый автомобиль. Доступный выбор вариантов мощности – 100 или 136 лошадиных сил.

Mini Cooper

Новый Mini Cooper получит изменения для своего нового поколения. Он будет предлагаться только как автомат, с двумя вариантами: стандартный или спортивный автомат с двойным сцеплением. Новый Mini поставляется с некоторым приличным оборудованием в стандартной комплектации, включая подогрев руля, огромный круглый информационно развлекательный дисплей, светодиодные фары, систему помощи при парковке и набор технологий безопасности.

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